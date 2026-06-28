Ракеты как бургеры: США наращивают быстрое, дешевое и массовое производство оружия

«Модель McDonald’s» — новая цель американских компаний, передает Financial Times. Как отмечает издание, США десятилетиями делали ставку на высокоточное и дорогостоящее оружие, но конфликт с Ираном заставил Пентагон пересмотреть этот подход. Теперь требуется способ производить ракеты быстро, дешево и в промышленных масштабах.

Один из таких проектов развивает компания Co-Aspire, которая арендует склад в Вирджинии и использует 3D-принтеры для производства деталей. Первую ракету Co-Aspire довела до готовности за четыре месяца, вторую рассчитывает закончить за пять.

Компания Castelion использует компоненты, широко распространенные в автомобилестроении. Castelion получила контракт Пентагона на выпуск более 12 000 гиперзвуковых ракет за пять лет. После запуска своего завода, компания планирует выпускать по 6 000 таких ракет в год по цене около $400 000 за единицу, что в шесть раз дешевле ракеты Tomahawk, - передает RTVI US.

США также расширяют выпуск беспилотников. В феврале американские военные впервые применили в бою одноразовый ударный дрон Lucas, созданный стартапом SpektreWorks методом обратной разработки на основе иранского Shahed-136. Пентагон запросил увеличение расходов на беспилотники и смежные технологии втрое — более чем до $74 млрд в 2027 году.