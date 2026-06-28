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Шаг к Великой Румынии: мнением молдаван особо не поинтересуются 0 89

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такими могли бы быть границы объединенного государства.

Таким образом Молдова незамедлительно оказалась бы в Евросоюзе.

Палата депутатов Румынии приняла проект соглашения об объединении с Молдовой, как пишут румынские СМИ – в полном молчании, без какого-либо обсуждения…

Законодательная инициатива исходила от националистической партии «SOS Румыния» (S.O.S. România). Проект был направлен в Сенат, который и примет окончательное решение по этому предложению.

Законопроект стал фактической реализацией Заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (КСБЕ) в Хельсинки, согласно которому допускается изменение границ мирными и дипломатическими средствами. Этот документ позволяет правительству Румынии начать «в срочном порядке и незамедлительно» переговоры с властями Кишинева для «завершения объединения с Республикой Молдова».

Как предлагают разработчики законопроекта, румынский парламент должен принять решение об объединении Румынии с Республикой Молдова, а затем уже парламент Республики Молдова должен принять решение об объединении с Румынией.

Болгарское издание Vesti.bg приводит занятную статистику. Согласно недавнему опросу агентства INSCOP, семь из десяти румын (71,9%) проголосовали бы «за» на референдуме об объединении Румынии и Молдовы. По данным опроса, лишь 21,4% румын проголосовали бы «против», если бы референдум состоялся.

Однако в Молдове ситуация отличается разительно. Согласно данным последнего исследования общественного мнения, проведенного болгарским агентством «Барометър», большинство граждан страны не поддерживают идею объединения с Румынией. Опрос показал, что почти 46% граждан Молдовы проголосовали бы против объединения, и только 33% — за.

Сомнительно, впрочем, что мнение большинства молдаван будет услышано. Нынешний президент Молдовы Майя Санду в интервью британским журналистам еще в январе нынешнего года заявляла, что проголосует за объединение с Румынией, если по этому вопросу будет организован референдум. Не говоря уже о том, что она сама имеет румынское гражданство.

Вполне вероятно молдаван «добровольно — принудительно» сделают румынами, не утруждая себя «демократическим антуражем», в виде референдумов и голосований. Термин — «аннексия», в данной ситуации, вполне закономерен.

Территория современной Республики Молдова (историческая область Бессарабия) находилась в составе Румынии с 1918 по 1940 год. 27 марта 1918 года Сфатул Цэрий (парламент Молдавской Демократической Республики) проголосовал за объединение с Королевством Румыния. Регион находился в румынском составе до июня 1940 года, когда в результате ультиматума СССР эти территории были присоединены к Советскому Союзу. При этом Бессарабия была объединена с Молдавской АССР в составе УССР, совпадавшей с территорией Приднестровья.

В ходе Второй мировой войны, после нападения стран «Оси» на СССР, территория была снова занята румынскими войсками и возвращена под управление Румынии в виде Губернаторства Бессарабия. Летом 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска восстановили контроль над регионом, после чего была образована Молдавская ССР.

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#история #референдум #Европа #дипломатия #Молдова #геополитика #национализм #Румыния #политика
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