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США готовятся воевать по-новому: стратегию «Шок и трепет» сменит концепция «Макдональдса» 0 57

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия США

США готовятся к войне на истощение, пытаясь выстроить систему массового производства ракет по системе "Макдональдса", пишет Financial Times, анализируя различные американские оружейные стартапы, с которыми сотрудничает министерство обороны.

Так, Дуг Дененни, ветеран и владелец оборонной группы Co-Aspire, подготовил серийное производство дешевых ракет конвеерным способом.

"Всё это подготовлено на случай, если нам придётся действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds", - заявил Дененни.

По словам аналитиков с которыми общалось FT, США годами готовились к войне в стиле "шок и трепет", когда массированые точные удары уничтожают ключевую инфраструктуру противника и позволяют добиться господства в воздухе. Но война в Иране показала, что запасы таких ракет быстро исчерпываются, а производить новые точно такие же долго и очень дорого.

Поэтому США перестраивают свою стратегию с упором на массированное использование дешёвых ракет и дронов, производство которых можно поставить на поток.

"Опыт войны в Иране подтвердил эти выводы: производство ракет, пригодных для прошлой войны, вполне может привести к поражению в следующей", - пишет FT.

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#США #министерство обороны #производство #геополитика #дроны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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