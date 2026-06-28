США готовятся к войне на истощение, пытаясь выстроить систему массового производства ракет по системе "Макдональдса", пишет Financial Times, анализируя различные американские оружейные стартапы, с которыми сотрудничает министерство обороны.

Так, Дуг Дененни, ветеран и владелец оборонной группы Co-Aspire, подготовил серийное производство дешевых ракет конвеерным способом.

"Всё это подготовлено на случай, если нам придётся действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds", - заявил Дененни.

По словам аналитиков с которыми общалось FT, США годами готовились к войне в стиле "шок и трепет", когда массированые точные удары уничтожают ключевую инфраструктуру противника и позволяют добиться господства в воздухе. Но война в Иране показала, что запасы таких ракет быстро исчерпываются, а производить новые точно такие же долго и очень дорого.

Поэтому США перестраивают свою стратегию с упором на массированное использование дешёвых ракет и дронов, производство которых можно поставить на поток.

"Опыт войны в Иране подтвердил эти выводы: производство ракет, пригодных для прошлой войны, вполне может привести к поражению в следующей", - пишет FT.