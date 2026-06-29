Председатель КНР Си Цзиньпин на днях в Пекине провел встречу с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом, который находится в Китае с официальным визитом.

Руководители двух стран совместно объявили о создании китайско-бангладешского сообщества единой судьбы в новую эпоху, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.

Китай всегда придает большое значение развитию китайско-бангладешских отношений и неизменно придерживается политики добрососедства и дружбы по отношению ко всему народу Бангладеш, отметил Си Цзиньпин.

Независимо от изменений в международной обстановке, Китай будет непоколебимо придерживаться курса на развитие китайско-бангладешских дружественных отношений и всегда останется для Бангладеш хорошим другом, добрым соседом и надежным партнером.

"В этом году исполняется 105 лет со дня основания Коммунистической партии Китая /КПК/. Оглядываясь на ее историю, КПК объединила и повела китайский народ за собой, выведя страну из состояния нищеты и слабости и успешно проложив путь китайской модернизации. Сила заключается в независимости и самостоятельности, а также в том, чтобы держать судьбу национального развития и прогресса твердо в своих руках," - заявил Си Цзиньпин.

Китай поддерживает усилия Бангладеш по защите национальной независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, а также по противодействию вмешательству извне, отметил он.

Китай поддерживает новое правительство Бангладеш в успешном осуществлении управления государством и готов к высококачественному сотрудничеству с Бангладеш в рамках инициативы "Пояс и путь", сказал он.

По его словам, Китай заинтересован в упорядоченном планировании приоритетных направлений сотрудничества с Бангладеш и раскрытии потенциала взаимодействия в таких сферах, как зеленое и низкоуглеродное развитие, цифровая экономика, информационные технологии и искусственный интеллект.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов осуществлять обмены в области здравоохранения, культуры, образования и обмены между регионами двух стран, а также продвигать развитие экономического коридора Китай-Мьянма-Бангладеш в целях укрепления региональной взаимосвязанности.

Китай готов укреплять связи и координацию с Бангладеш в рамках многосторонних структур, включая ООН, чтобы совместно продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, а также более эффективно отстаивать законные права двух стран и общие интересы стран Глобального Юга, сказал он.

Поздравив с 105-й годовщиной со дня основания КПК, Тарик Рахман отметил, что Китай является ценным и надежным партнером Бангладеш, а китайская модернизация является примером, на который Бангладеш может равняться.

Бангладеш надеется на укрепление двусторонних межпартийных обменов, совместное строительство "Пояса и пути", и расширение сотрудничества и обменов в таких областях, как экономика и торговля, взаимосвязанность, сельское хозяйство, технологии, зеленая энергетика, образование и здравоохранение, чтобы способствовать достижению модернизации Бангладеш, заявил Тарик Рахман.

Бангладеш твердо придерживается принципа одного Китая, признает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, выступает против любой формы "независимости Тайваня" и решительно отстаивает авторитет резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, заявил он.

Концепция построения сообщества единой судьбы человечества и четыре основные глобальные инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, имеют важное значение для поддержания мира и развития во всем мире и международного беспристрастия и справедливости, заявил он, добавив, что Бангладеш поддерживает их в полной мере.

Тарик Рахман заявил, что Бангладеш готов укреплять координацию и кооперацию с Китаем по международным и региональным делам, и совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и международный порядок, ядром которого является ООН.