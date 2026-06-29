Комиссия по образованию штата Техас утвердила новый учебный план девятью голосами против пяти. Изучение библейских историй станет обязательным для всех государственных школ.

Контролируемый республиканцами совет одобрил меру, несмотря на протесты. В список обязательного чтения вошли отрывки об Адаме и Еве, а также фрагменты из книги Исход, где Бог говорит с Моисеем через горящий куст.

Сторонники утверждают, что 5 миллионов школьников штата должны изучать иудео-христианские традиции, заложившие основы государства. Новые требования вступят в силу только в 2030 году.

В расширенный список также включены «Большие надежды» Диккенса, «Юлий Цезарь» Шекспира, речь Мартина Лютера Кинга и выступление Маргарет Тэтчер на похоронах Рейгана. Критики утверждают, что мера нарушает религиозные свободы.

В 2024 году Луизиана стала первым из американских штатов, где законом предписано вывесить в каждом учебном классе десять библейских заповедей — на видном месте и крупными буквами.

Закон о заповедях подписал губернатор Луизианы, республиканец Джефф Лэндри. В тексте закона заповеди названы «документом фундаментального значения для нашего штата и властей страны».

«Если вы хотите уважать принцип верховенства закона, то надо начинать с того, кто дал первоначальный закон, то есть с Моисея», — заявил губернатор при подписании.

Новый закон не просто требует вывесить в классах текст десяти ветхозаветных заповедей, но и описывает, как он должен выглядеть: заповеди должны быть в центре, напечатаны крупным, легко читаемым шрифтом, а плакат с ними должен быть размером не меньше чем 11 на 14 дюймов (28 на 35,5 см).

Кроме того, текст Декалога должен сопровождаться пояснением из четырех абзацев, в котором говорится, что библейские заповеди являются важной частью системы публичного просвещения в США уже почти три века.

Предписание вывесить заповеди касается школ и других учебных заведений, финансируемых штатом Луизиана, — частным школам власти штата свою волю навязывать не стали.

Похожие проекты законов в последнее время были внесены республиканцами еще в нескольких штатах, где они находятся у власти, в том числе в Техасе, Оклахоме и Юте.