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Алла Пугачева перенесла две операции на сердце: появились грустные новости 0 29

В мире
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева.

Алла Пугачева перенесла две операции на сердце в Европе.

Алла Пугачева пережила две операции на сердце. Примадонна попала в больницу полгода назад.

Что известно о здоровье Аллы Пугачевой

Стала известна причина плохого состояния Аллы Пугачевой и ее резкого похудения. Как рассказали осведомленные источники, певица перенесла две операции на сердце. Об этом пишет Mash.

После хирургических вмешательств в Европе организм звезды ослаб. Аллу Борисовну мучает одышка и боли в груди. Вот почему она теперь ходит с палочкой.

Вокалистка сейчас отказывается выступать даже на частных мероприятиях. Так, недавно она отказалась от концерта в Таиланде за огромные деньги.

Проблемы с сердцем у Аллы Пугачевой

Напомним, проблемы с сердцем у Пугачевой начались много лет назад. Она перенесла стентирование в 2006, 2008 и 2010 годах. Из-за сердечных дел у Пугачевой сильно опухают и болят ноги.

"Да! Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы». Встаешь, думаешь: «Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь - упадешь еще». Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили", - говорила Алла Борисовна, рассказывают российские СМИ.

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#медицина #Алла Пугачева #сердце #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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