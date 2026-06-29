Австрийский комиссар: защита не будет предоставляться тем, кому власти Украины не разрешали выехать.

Еврокомиссия предложила лишить статуса временной защиты в Евросоюзе прибывающих украинских беженцев, годных для отправки на фронт. Ранее эту инициативу поддержали Чехия, Германия, Польша и Швеция. Как отмечают эксперты, в условиях нынешних потерь ВСУ невозможно восполнить кадровый состав путём мобилизации, поэтому Киев попросил Евросоюз принять такие меры. ЕС сейчас это тоже выгодно, поскольку европейское общество устало от поддержки украинских беженцев, констатируют аналитики.

Еврокомиссия предложила лишить права на убежище прибывающих в ЕС украинцев мобилизационного возраста. По словам комиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера (Австрия), цель инициативы — найти баланс между удовлетворением потребностей в защите граждан и способностью Украины обеспечивать собственную оборону.

«Для этого временная защита, как правило, не будет предоставляться новоприбывшим лицам, которым украинские власти не давали разрешения покинуть Украину в связи с их военными обязательствами», — приводит Reuters слова Бруннера.

Это предложение означает, что новоприбывшие мужчины призывного возраста, которые не имеют разрешения своего правительства на выезд, не смогут претендовать на получение временной защиты в ЕС. Как уточнил Бруннер, именно Киев попросил Евросоюз ввести такое исключение.

По данным ЕС, более 4,33 млн человек, покинувших Украину, в настоящее время пользуются преимуществами Директивы ЕС о временной защите, вступившей в силу после начала широкомасштабной агрессии РФ.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предупредил об опасности сворачивания мер по защите украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Он призвал европейские государства продлить поддержку и отказаться от шагов, которые могут привести к преждевременному возвращению беженцев.

«Чтобы не допустить пробелов в системе защиты миллионов перемещённых украинцев по всему континенту, гостеприимство, проявленное Европой в 2022 году, должно быть подкреплено сегодня обновлёнными обязательствами. Сейчас время для проявления большей солидарности, а не меньшей», — сказал О'Флаэрти.

По его словам, в настоящее время «реальное положение дел на Украине не соответствует условиям для безопасного и достойного» возвращения.

Директива, срок действия которой должен был истечь в марте 2027-го, предусматривает предоставление защиты и соответствующих льгот на срок от одного до трёх лет на всей территории ЕС, включая вид на жительство, доступ к трудоустройству и социальному обеспечению. Инициативу с новыми ограничениями предлагается продлить ещё на год.

Политический контекст

Напомним, в начале июня подавляющее большинство государств Евросоюза поддержали идею исключить мужчин мобилизационного возраста из программы временной защиты, действующей для граждан Украины в странах объединения. Об этом после встречи с коллегами в Люксембурге сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар. По его словам, это предложение Праги. Метнар обратил внимание, что в последнее время более половины прибывающих — мужчины «трудоспособного и военнообязанного возраста». По данным СМИ, помимо Чехии, эту инициативу продвигают Германия и Польша.

Швеция также выражала намерение поддерживать такие ограничения в ЕС для украинцев. Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселл заявил, что новоприбывшим мужчинам призывного возраста не следует предоставлять убежище в Евросоюзе. По его словам, важно, чтобы как можно больше украинцев остались на родине, чтобы у Киева был мобилизационный ресурс.

Как сообщал журнал The European Conservative, европейские страны начали осознавать убыточность содержания на своих территориях украинских беженцев. Издание отмечало, что к такому заключению приходят правительства по всей Европе: они начали признавать, что систему экстренной поддержки беженцев с Украины «невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе».

По данным украинских СМИ, тысячи беженцев в Европе рискуют остаться без жилья. Так, руководство Ирландии приняло новую стратегию по размещению беженцев, согласно которой около 16 тыс. украинцев, которые сейчас живут в государственном жилье, включая гостиницы, должны найти для себя новое место. Как отмечало украинское агентство УНИАН, решение ирландских властей — часть общеевропейского тренда на сворачивание программ размещения.