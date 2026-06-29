В текущем финансовом году запланировано проведение четырех операций по поиску и сбору останков.

На тихоокеанском острове Иото архипелага Огасавара начались работы по сбору останков погибших в боях в конце Второй мировой войны.

Этот отдаленный остров, также известный как Иводзима, стал местом ожесточенных боев в 1945 году. Там погибло около 21.900 японских и примерно 6.800 американских военнослужащих.

Правительство Японии приступило к проведению поисковых работ в 1952 финансовом году. Однако останки более чем 11 тыс. погибших на войне японцев до сих пор не найдены.

Восемнадцать членов Японской ассоциации по поиску и репатриации останков павших на войне по поручению правительства Японии в пятницу утром начали работы по поиску и сбору останков.

Рабочие обнаружили фрагменты человеческих останков и предметы, предположительно оставленные во время сражения, такие как бутылки и монеты. Находки были тщательно рассортированы.

82-летний Канаи Ёсихару рассказал, что когда он был еще новорожденным, его отец погиб в боях на острове. Он сказал, что хочет привезти домой не только останки своего отца, но и останки как можно большего числа других людей.

В прошлом финансовом году половина запланированных операций по поиску и сбору останков на острове была отменена из-за извержений вулканов и других факторов.

В текущем финансовом году запланировано проведение четырех операций по поиску и сбору останков. Первая операция из проводимых в этом финансовом году должна продлиться по 8 июля.

Все собранные останки будут обследованы экспертами. Если будет установлено, что это останки павших на войне японцев, их захоронят на Национальном кладбище Тидоригафути в Токио.