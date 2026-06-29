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Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине 0 42

В мире
Дата публикации: 29.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Си и Лукашенко

Правитель Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с китайским лидером в Пекине. Си Цзиньпин назвал отношения двух стран "историческим пиком".

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 29 июня, встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил белорусский официальный Telegram-канал "Пул Первого". Согласно этому сообщению, Си заявил Лукашенко, что китайско-белорусские отношения находятся на "историческом пике". "Это именно то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - ответил Лукашенко.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Беларусь должны "содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений на высоком уровне" и "поддерживать стратегическую коммуникацию", передает агентство Reuters. Китай поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, подчеркнул председатель КНО..

Переговоры прошли в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай, сообщило Центральное телевидение КНР.

Контекст визита

Лукашенко прибыл в Китай после того, как на прошлой неделе провел переговоры с Владимиром Путиным в резиденции российского президента на Валдае. Встреча прошла в закрытом формате и продолжалась около пяти часов.

Визит Лукашенко в КНР проходит на фоне нарастающей напряженности между Беларусью и Украиной: президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Путин, по его убеждению, пытается добиться от Лукашенко усиления поддержки России в войне против Украины.

Китай стал первой страной в рамках масштабного турне Лукашенко по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. По данным канала "Пул Первого", в расписании Лукашенко и Си на 29 июня запланирована "не только встреча".

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#Лукашенко #дипломатия #внешняя политика #Си Цзиньпин #Беларусь #Китай #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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