В США распространяется смертельно опасный вирус Повассан.

В США все чаще фиксируют случаи заражения вирусом Повассан, который передается через укусы клещей и в тяжелых случаях может привести к смерти, пишет The Washington Post. Особенно пугает его скорость: если для передачи болезни Лайма клещу нужно несколько часов, то Повассану хватает всего 15 минут на коже человека.

У большинства зараженных симптомов нет вовсе, у других болезнь начинается как обычный грипп, но иногда вирус добирается до мозга и вызывает спутанность сознания, потерю координации и даже паралич. Лекарства и вакцины от этого недуга пока не существует, а среди пациентов с выраженными симптомами смертность достигает 15%.

В 2015 году в США зарегистрировали всего 7 случаев, а в 2025-м их уже было 76. Врачи связывают рост заболеваемости с потеплением, которое продлило период активности клещей. Чтобы защититься, специалисты советуют не оставлять открытых участков кожи в лесу, обрабатывать одежду специальными средствами и обязательно осматривать себя после каждой прогулки.