Премьер-министры Латвии и Эстонии решительно отвергли идею о переговорах с Москвой, при этом подчеркнули, что борьба Украины против российского вторжения коренным образом меняет Европу и делает "хорошие вещи" для ее будущего.

"Это тот момент, когда оборонное сотрудничество в ЕС стало реальностью. Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира – но с оружием", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Euractiv.

По его словам, если Европа – самый богатый регион в мире – будет обладать оружием и способностью реагировать на угрозы безопасности внутри и вне страны, то станет намного сильнее, а также станет более авторитетным глобальным игроком.

"По плохим причинам для будущего Европы происходят хорошие вещи", – добавил он.

При этом политики не считают, что сейчас подходящее время для мирных переговоров с Россией.

"Я не верю в мирные соглашения. по крайней мере, сейчас", - говорит новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Задача, по его словам, состоит не в подготовке к компромиссам, а в обеспечении отсутствия "слабого звена" на восточной границе Европы. Он считает, что Европа должна сосредоточиться на вооружении, а не на налаживании контактов с Москвой.

"Мы должны придерживаться единого подхода – только тогда не будет никаких глупых идей. Именно поэтому у нас такие хорошие соседи. Сначала мы должны поверить в себя. Мы должны показать силу", - говорит он.

Переговоры Европы с Россией

Ранее некоторые страны Евросоюза выдвинули идею назначения специального посланника для проведения переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. СМИ писали, что высокопоставленные европейские чиновники стремятся скоординировать свой подход, поскольку война вступает в новую фазу и они готовятся к моменту, когда общение с Кремлем станет более интенсивным.

В частности, главный советник председателя Европейского совета Антониу Кошты дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Владимиру Путину. Целью разговоров были попытки подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.