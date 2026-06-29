Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Никаких глупых идей»: Латвия и Эстония резко выступили против переговоров с Путиным - UNIAN 1 200

В мире
Дата публикации: 29.06.2026
УНИАН
Изображение к статье: флаги стран Балтии
ФОТО: LETA

Премьер-министры Латвии и Эстонии решительно отвергли идею о переговорах с Москвой, при этом подчеркнули, что борьба Украины против российского вторжения коренным образом меняет Европу и делает "хорошие вещи" для ее будущего.

"Это тот момент, когда оборонное сотрудничество в ЕС стало реальностью. Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира – но с оружием", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Euractiv.

По его словам, если Европа – самый богатый регион в мире – будет обладать оружием и способностью реагировать на угрозы безопасности внутри и вне страны, то станет намного сильнее, а также станет более авторитетным глобальным игроком.

"По плохим причинам для будущего Европы происходят хорошие вещи", – добавил он.

При этом политики не считают, что сейчас подходящее время для мирных переговоров с Россией.

"Я не верю в мирные соглашения. по крайней мере, сейчас", - говорит новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Задача, по его словам, состоит не в подготовке к компромиссам, а в обеспечении отсутствия "слабого звена" на восточной границе Европы. Он считает, что Европа должна сосредоточиться на вооружении, а не на налаживании контактов с Москвой.

"Мы должны придерживаться единого подхода – только тогда не будет никаких глупых идей. Именно поэтому у нас такие хорошие соседи. Сначала мы должны поверить в себя. Мы должны показать силу", - говорит он.

Переговоры Европы с Россией

Ранее некоторые страны Евросоюза выдвинули идею назначения специального посланника для проведения переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. СМИ писали, что высокопоставленные европейские чиновники стремятся скоординировать свой подход, поскольку война вступает в новую фазу и они готовятся к моменту, когда общение с Кремлем станет более интенсивным.

В частности, главный советник председателя Европейского совета Антониу Кошты дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Владимиру Путину. Целью разговоров были попытки подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.

×
Читайте нас также:
#Эстония #вооружение #Украина #Латвия #Европа #безопасность #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: флаг Польши
Изображение к статье: солдаты РФ без опознавательных знаков
Изображение к статье: Покайтесь, американцы. Иконка видео
Изображение к статье: Ракетная установка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: министр финансов Латвии
Политика
Изображение к статье: Красивая девушка улыбается.
Люблю!
Изображение к статье: Путин и Уиткофф
В мире
Изображение к статье: Как избежать пожелтения листьев чеснока и получить хороший урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить полезную кашу в жаркую погоду: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему не стоит обнимать свою собаку: неожиданные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: министр финансов Латвии
Политика
Изображение к статье: Красивая девушка улыбается.
Люблю!
Изображение к статье: Путин и Уиткофф
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео