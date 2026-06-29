С начала июня граждане ряда стран, которые Россия считает "недружественными", столкнулись с заморозкой вкладов в банках РФ. Об этом сообщает Otkrito.lv со ссылкой на СМИ РФ.

Новинка! Гражданам Латвии могут заблокировать вклады в банках РФ

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Счета заблокированы "в рамках настройки процессов" для исполнения указа президента России Владимира Путина. Среди лиц, пострадавших от блокировки банковских счетов и активов, оказались обладатели "визы талантов", иностранцы-нерезиденты, заявившие о приверженности "традиционным российским духовно-нравственным ценностям", а также этнические русские, оформляющие документы для переезда в Россию из "недружественных" государств.

Указ президента об обязательствах перед иностранными кредиторами

Власти России 1 июня расширили действие указа "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", который регулирует выплаты по займам, ценным бумагам и другим долгам перед кредиторами из "недружественных" стран. Теперь под действие документа попадают банковские депозиты иностранцев-нерезидентов. Как следствие, банки обязаны перечислять доход по депозитам таких лиц размером свыше 10 миллионов рублей в месяц на специальные счета типа "С", распоряжение которыми существенно ограничено.

В указе главы государства не разъясняется, распространяются ли новые правила на все вклады или только на срочные. Это дает финансовым институтам возможность по-разному подходить к трактовке документа.

В Банке России пообещали при необходимости выпустить разъяснения по новым нормам. Пострадавшие клиенты могут оспорить ограничения, обратившись к регулятору или в суд.

Перечень "недружественных" государств России входят 49 стран, в том числе все 27 государств Евросоюза. "Недружественные страны" - это те, кто осудил нападение РФ на Украину.