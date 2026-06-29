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Польша ожидает от ФРГ ежегодных выплат жертвам нацизма 0 82

В мире
Дата публикации: 29.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: флаг Польши

Правительство Польши считает ежегодные выплаты в размере около 2,3 тыс. евро "приемлемой компенсацией" ныне живущим жертвам нацизма. Программа репараций может обойтись бюджету Германии в 300 млн евро.

Правительство Польши передало властям Германии, что считает ежегодные выплаты в размере 10 000 злотых (около 2,3 тыс. евро) "приемлемой компенсацией" для ныне живущих польских жертв национал-социализма. Об этом в воскресенье, 28 июня, со ссылкой на источники сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Польские политики на протяжении последних лет неоднократно подчеркивали, что Германия должна выплатить их стране репарации за преступления Второй мировой. По данным Süddeutsche Zeitung, весной 2026 года Варшава назвала конкретную сумму компенсации, которые от ФРГ ежегодно должны получать живые жертвы национал-социализма.

По оценкам властей Польши, речь идет о 50 тыс. человек. В среднем, ежемесячно из них умирает около тысячи.

Правительство ФРГ не хочет создавать юридический прецедент

Как пишет Süddeutsche Zeitung, два месяца назад в немецком правительство прошло совещание на тему репараций Польше c участием главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul), министров внутренних дел Александера Добриндта (Alexander Dobrindt) и финансов Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil).

По словам источников, участники встречи опасаются, что создадут новый юридический прецедент, после которого аналогичные требования последуют от других стран, пострадавших от национал-социализма. Кроме того, обсуждалась сложная ситуация с государственным бюджетом Германии.

Репарации Польше могут обойтись ФРГ в 300 млн евро

Как подсчитало издание, если правительство ФРГ согласится на требование польских властей, то в первый год расходы на репарации составят около 100 млн евро, а вся программа компенсаций обойдется немецкому бюджету примерно в 300 млн.

Официально Германия считает, что требование о репарациях, выдвинутое предыдущим правоконсервативным правительством Польши, не имеет правовых оснований.

Однако в 2024 году тогдашний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о готовности сделать такой гуманитарный жест. Берлин предлагал выделить 200 млн евро, однако новый премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эту сумму недостаточной, пишет Süddeutsche Zeitung.

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#история #Польша #бюджет #дипломатия #нацизм #правительство #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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