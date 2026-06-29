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Путин сообщил, когда в Москву прибудут американские переговорщики 0 243

В мире
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин и Уиткофф
ФОТО: пресс-фото

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва ожидает визит американских переговорщиков после того, как у Вашингтона станет меньше задач, связанных с переговорами по Ирану. По его словам, российская сторона рассчитывает продолжить диалог с представителями США и обсудить все интересующие вопросы.

Путин отметил, что американская делегация сможет прибыть в российскую столицу после завершения более интенсивного этапа дипломатической работы, связанной с ближневосточным направлением. Он подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим контактам и не исключает продолжения переговорного процесса.

"Мы готовы продолжить переговоры и обсудить все детали", — заявил президент России в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Фрагменты беседы приводят российские информационные агентства, а также сам Зарубин, который опубликовал интервью в своем Telegram-канале.

Путин не уточнил возможные сроки визита американской делегации и не раскрыл, какие именно вопросы стороны намерены обсудить в ходе будущих переговоров.

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#США #ближний восток #дипломатия #визит #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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