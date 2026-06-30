Количество погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле продолжает увеличиваться. По последним официальным данным, жертвами стихийного бедствия стали уже 1719 человек, а число пострадавших превысило пять тысяч.

Власти Венесуэлы обновили данные о последствиях разрушительных землетрясений, произошедших на прошлой неделе.

Как сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес, число погибших достигло 1719 человек. Ещё днём ранее официально сообщалось о 1450 жертвах.

По его словам, ранения получили более 5000 человек.

Продолжается и уточнение масштабов разрушений. Из примерно 800 повреждённых зданий 189 полностью уничтожены.

Стихийное бедствие произошло вечером в среду недалеко от прибрежного города Морон. В течение короткого времени регион пережил два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

После основных толчков было зарегистрировано более 600 афтершоков. Один из них произошёл в понедельник и вновь вызвал тревогу среди жителей. По данным властей Венесуэлы, его магнитуда составила 4,2, тогда как Геологическая служба США оценила её в 4,6.

Что важно знать: несмотря на то что после катастрофы прошло уже несколько дней, поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами разрушенных зданий, по оценкам спасателей, всё ещё могут находиться люди.

В ликвидации последствий участвуют спасательные подразделения Венесуэлы и специалисты из других стран.

Эксперты напоминают, что наибольшие шансы обнаружить выживших обычно сохраняются в течение первых 72 часов после землетрясения. Этот период уже завершился, однако поисковые работы не прекращаются.

Каждое новое обновление статистики свидетельствует о том, что масштаб катастрофы оказался значительно серьёзнее первоначальных оценок. Власти продолжают разбирать завалы и уточнять данные о погибших и пострадавших.