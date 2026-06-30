В Монако расследуют обстоятельства взрыва самодельного устройства в жилом доме. В результате происшествия пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, ещё один взрослый и 13-летний подросток. Полиция разыскивает подозреваемого.

Вечером в понедельник в одном из жилых домов Монако произошёл мощный взрыв, который власти квалифицируют как умышленно организованный.

По данным следствия, взрывное устройство сработало около 21:00 по местному времени в здании недалеко от границы с Францией.

Среди пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Вместе с ним ранения получили ещё два человека, в том числе 13-летний подросток.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман первоначально назвал произошедшее нападением, однако позднее уточнил формулировку, охарактеризовав случившееся как умышленный взрыв.

По его словам, двое взрослых получили тяжёлые, угрожающие жизни травмы. Подросток пострадал менее серьёзно. Ещё четырём людям медицинская помощь потребовалась из-за порезов осколками стекла и пережитого шока.

Что важно знать: следствие пока не считает установленным мотив преступления. Правоохранительные органы не сообщают, был ли объектом атаки конкретный человек или целью являлся сам дом.

Прокурор Стефан Тибо сообщил, что подозреваемый оставил сумку или пакет в вестибюле здания, после чего покинул место происшествия. По данным полиции, взрывное устройство было начинено шурупами и дробью, что значительно усилило его поражающий эффект.

Французские правоохранительные органы также подключились к расследованию. Помощник министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что полиция ведёт поиски человека, скрывшегося после взрыва.

Князь Монако Альбер II назвал произошедшее «ужасным преступлением», отметив, что случившееся потрясло всё княжество.

По словам Кристофа Мирмана, подобного преступления в современной истории Монако ещё не происходило.

Вадим Ермолаев проживает в Монако. С декабря 2023 года он находится под санкциями Украины в связи с деятельностью, связанной с торговлей алкоголем в аннексированном Россией Крыму.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают личность подозреваемого и выясняют, был ли взрыв направлен против конкретных людей или носил иной характер.