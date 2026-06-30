«Германия находится не на пороге демографических перемен — она уже в их эпицентре».

Говорить о том, что Германия вымирает, пока, конечно, рановато. Но она стареет. И теряет население в числе. Но особенно тревожно то, что в Германии вскоре возникнет нехватка рабочей силы для экономики.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, к 2036 году численность трудоспособного населения Германии сократится на 4,3 миллиона человек. Люди выходят на пенсию, рождаемость падает, а ужесточение миграционной политики отпугивает иностранных рабочих. Три в одном.

«Германия находится не на пороге демографических перемен — она уже в их эпицентре», — заявил Хольгер Шефер из экономического института IW в Кёльне, опубликовавшего доклад.

«Всего через несколько лет экономике будет не хватать рабочей силы, необходимой для обеспечения процветания и поддержания государства всеобщего благосостояния в его нынешнем виде».

В исследовании говорится, что рынок труда особенно сильно пострадает от выхода на пенсию поколения «бэби-бумеров», обычно определяемого как люди, родившиеся в течение двух десятилетий после окончания Второй мировой войны.

А людей, выходящих на рынок труда для их замены, просто нет. Точнее, мало. Согласно отчету, из-за недостаточного количества таковых численность населения трудоспособного возраста к 2036 году сократится на 4,3 миллиона человек, до 51 миллиона, что составляет падение примерно на семь процентов.

Прогрессирующее сокращение

Темпы сокращения оказались выше, чем предполагалось ранее. Вопреки расчетам численность населения начала уменьшаться раньше, чем ожидалось.

В 2025 году население Германии впервые за многие годы сократилось примерно на 100 000 человек и сейчас составляет около 83,5 миллионов. По прогнозам института IW, к 2040 году оно упадет ниже 82 миллионов.

Снижается рождаемость, и это обычное явление для общества постмодерна. Тут детей заводят не для экономической выгоды сейчас или в будущем — а ради любви. С этим ничего не поделать. Хотя, говорят, в Польше консерваторы стимулировали рождаемость большими выплатами за каждого ребенка… И получили много молодых людей, которые являются, по сути, жертвами такой комбинации. Вместо того, чтобы вкладываться в них, их родители просто жили (и живут) за их счет. Они не получили хорошего воспитания и образования. Но нашлось немало семей, которым сиюминутно такой расклад оказался выгоден. И они продолжают поддерживать “Право и справедливость”.

Примороженная миграция

Помимо снижения рождаемости, причиной падения численности населения является резкое сокращение числа людей, переезжающих в Германию, говорится в сообщении. Речь о трудовой миграции. Согласно отчету, миграция в самую густонаселенную страну ЕС, по всей видимости, останется низкой из-за «неопределенных экономических перспектив и изменения миграционной политики федерального правительства».

Миграционный сюжет — очень деликатный. Тут легко с водой выплеснуть ребенка, аплодируя оголтелым популистам из Альтернативы для Германии. Вам хочется “ремиграции”, вы против нелегальных мигрантов. Но не думайте, что это не ударит бумерангом по рынку труда, а потом по экономике Германии и по возможности поддерживать стандарты государства всеобщего благосостояния.

Коалиция консервативного канцлера Фридриха Мерца сделала ужесточение иммиграционной политики приоритетом своей стратегии, стремясь уронить популярность партии Альтернатива для Германии (AfD). Она не падает, а резонанс налицо. Негостеприимная Германия теряет репутацию, теряет рабочие руки, теряет ресурс для развития экономики и поддержания пенсий и медстраховки на приличном уровне.

Институт IW заявил, что правительство может остановить сокращение численности населения трудоспособного возраста, поощряя людей больше работать и упрощая привлечение квалифицированных работников из-за рубежа. Это не открытие Америки. Правительство даже пытается что-то в эту сторону делать. Но антимигрантская риторика звучит много громче. И благие намерения вянут в атмосфере неприязни или равнодушия.

Германия вымирает? Бред! Давайте пока не будем говорить, что Германия вымирает. Давайте будет говорить, что она становится страной пенсионеров и получателей пособий.