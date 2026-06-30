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Гражданство по месту рождения. Суд вынес вердикт 0 139

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

ФОТО: пресс-фото

Президент: "Это очень плохое решение".

«Большая победа демократии»: иммиграционный адвокат Товарян прокомментировал отказ Верховного суда отменить право на гражданство при рождении

«Решение Верховного суда, на мой взгляд, это большая победа прежде всего демократии в США. Это показатель того, что закон главенствует над инициативами первого лица государства и что Конституция остается главным документом в этой стране», — заявил иммиграционный адвокат Алекс Товарян в беседе с RTVI.US.

По словам эксперта, решение суда подтвердить право на гражданство при рождении, которое гарантируется 14-й поправкой к Конституции, является окончательным.

Сам Дональд Трамп назвал это решение «очень плохим» для Америки. В Truth Social президент заявил, что теперь отменой гражданства по праву рождения займется Конгресс.

Там же Трамп в шутку «поздравил» с подтверждением этого права председателя КНР Си Цзиньпина, намекая на использование граждан США с китайскими корнями в качестве агентов спецслужб Китая.

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#США #Дональд Трамп #конституция #Си Цзиньпин
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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