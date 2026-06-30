«Большая победа демократии»: иммиграционный адвокат Товарян прокомментировал отказ Верховного суда отменить право на гражданство при рождении

«Решение Верховного суда, на мой взгляд, это большая победа прежде всего демократии в США. Это показатель того, что закон главенствует над инициативами первого лица государства и что Конституция остается главным документом в этой стране», — заявил иммиграционный адвокат Алекс Товарян в беседе с RTVI.US.

По словам эксперта, решение суда подтвердить право на гражданство при рождении, которое гарантируется 14-й поправкой к Конституции, является окончательным.

Сам Дональд Трамп назвал это решение «очень плохим» для Америки. В Truth Social президент заявил, что теперь отменой гражданства по праву рождения займется Конгресс.

Там же Трамп в шутку «поздравил» с подтверждением этого права председателя КНР Си Цзиньпина, намекая на использование граждан США с китайскими корнями в качестве агентов спецслужб Китая.