Сопредседатель АдГ Алис Вайдель призвала вернуть дешевую российскую энергию, назвав ее "секретом успеха" экономики ФРГ. Предстоящие выборы в двух восточных землях ФРГ ее партия рассматривает как ступеньку к канцлерству.

Чтобы поддержать свою слабеющую экономику, ФРГ следует прекратить бойкот российских нефти и газа, заявила сопредседатель крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel). "Дешевая энергия из России была секретом успеха марки "Сделано в Германии". Нам необходимо ее вернуть", - сказала Вайдель в интервью агентству Reuters, обнародованном во вторник, 30 июня.

"Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это сделало нас зависимыми от США, которые продают нам энергию по значительно более высоким ценам", - добавила она.

До введения санкций из-за вторжения РФ в Украину в 2022 году Россия обеспечивала более трети германского импорта сырой нефти и более половины - природного газа. Промышленность страны до сих пор не оправилась от скачка цен на энергоносители, последовавшего за подрывами газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Предвыборное заявление

Комментарии Алис Вайдель, как отмечает Reuters, подчеркивают потенциальную хрупкость западного альянса, поддерживающего Украину: нынешнее правительство Германии поддерживает Украину, однако население страны настроено далеко не столь однозначно.

Вайдель сделала свои заявления в преддверии сентябрьских выборов в двух ключевых восточных землях ФРГ - Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании, где АдГ со значительным отрывом лидирует в опросах. В случае победы региональные правительства под руководством АдГ бросят вызов политике Берлина в сфере миграции, которую они считают слишком мягкой, подчеркивает агентство.

Перспектива прихода к власти

Это, пишет далее Reuters, перевернет консенсусную модель коалиционного правления в Германии и потенциально даст АдГ плацдарм для прихода к власти на федеральном уровне. Для таких партий, как Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz), отказывающихся от сотрудничества с АдГ, победа правых в Саксонии-Анхальт нанесет удар по так называемому "брандмауэру" - системе коалиций, блокирующих приход АдГ к власти.

"Саксония-Анхальт и Мекленбург - Передняя Померания - это решающие вехи, - заявила Вайдель. - Если мы победим в Саксонии-Анхальт, то Мекленбург - Передняя Померания, вероятно, последует за этим. Я вижу АдГ в ведомстве федерального канцлера либо на следующих выборах, либо после них".

Цены на энергоносители и перспектива более дешевой российской энергии способны привлечь избирателей, констатирует Reuters. Отношения восточной части Германии с Россией имеют особый вес: этот регион находился под советским управлением до падения Берлинской стены более 35 лет назад. Многие там симпатизируют России и критически смотрят на США как на военного покровителя Германии.

"Романтизация России"

Вайдель озвучила свою позицию после недавнего визита в Россию депутата бундестага от АдГ Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier). В Санкт-Петербурге он встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и призвал возобновить работу газопровода "Северный поток".

Фронмайер отверг критику его поездки, заявив, что американские инвесторы изучают возможность возобновления поставок газа по маршруту "Северного потока" в ФРГ - с возможной оплатой Германией транзита российского газа. "Нам нужно быть осторожными, чтобы не упустить окно возможностей для возвращения на российский рынок", - указал он. По его словам, Миллер оценил срок возобновления поставок газа в три месяца.

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявил, что пророссийская позиция АдГ искажает общественную дискуссию в Германии. "Романтизация России используется АдГ - особенно с прицелом на предстоящие выборы в восточных землях", - отметил он.

Вайдель отвергла обвинения в экстремизме

Алис Вайдель отвергла обвинения в экстремизме - именно такой статус присвоило ее партии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в прошлом году. "То, как оцениваем мы себя сами, и то, как нас оценивают политические соперники, - совершенно разные вещи", - подчеркнула она.

"Нас называют правыми экстремистами. На самом деле мы - партия обычного человека. Мы не перевернем все с ног на голову, если придем к власти", - добавила Вайдель.