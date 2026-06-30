Правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915–1916 годах. Об этом сообщил глава израильского МИДа Гидеон Саар.

«Никогда не поздно сделать правильный шаг. Я благодарю премьера Нетаньяху за его поддержку и министров правительства за их единогласное одобрение резолюции, которую я инициировал, о признании Израилем геноцида армян.Таким образом, Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать», — написал он в X.

Подобная мера не означает «акт мести» за риторику Турции по отношению к Израилю, а является «моральным и историческим долгом», заявил Саар, передает Ynet.

Во время Первой Мировой войны, в период с 1915 по 1916 года армянское население подверглось массовым казням, голоду и принудительным маршам смерти через сирийскую пустыню, что привело к практически полному исчезновению коренной армянской общины в Османской империи.

В результате погибли от 1,2 млн до 1,5 млн человек. Геноцид армян официально признан более чем 30 государствами. Турция признает массовую гибель армян, но категорически отрицает термин «геноцид».

Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль. Длительное время Турция и Израиль поддерживали тесное экономическое и военное партнёрство. В частности, правительства обеих стран подписали соглашение о многомиллиардном проекте сооружения газо- и нефтепроводов из Турции в Израиль. С момента избрания в 2003 году премьер-министром Турции лидера Партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана отмечается стремительная исламизация Турции одновременно с усилением антиизраильской риторики; Турция всё активнее стала дистанцироваться от Израиля.