Столица Японии
Аналитики оценивали 7 критериев.
Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.
Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.
Топ-10 комфортных для жизни городов выглядит так:
- Токио, Япония
- Копенгаген, Дания
- Лиссабон, Португалия
- Вена, Австрия
- Сидней, Австралия
- Цюрих, Швейцария
- Мадрид, Испания
- Париж, Франция
- Мюнхен, Германия
- Осло, Норвегия
Последнее, 20-е место разделили города Киото (Япония) и Перт (Австралия).
Критериями для оценки стали инфраструктура, наличие зеленых зон, количество и качество ресторанов, места для шоппинга, безопасность и политическая стабильность.
Рига и другие балтийские города в Топ-20 не попали.
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