Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.

Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.

Топ-10 комфортных для жизни городов выглядит так:

Токио, Япония Копенгаген, Дания Лиссабон, Португалия Вена, Австрия Сидней, Австралия Цюрих, Швейцария Мадрид, Испания Париж, Франция Мюнхен, Германия Осло, Норвегия

Последнее, 20-е место разделили города Киото (Япония) и Перт (Австралия).

Критериями для оценки стали инфраструктура, наличие зеленых зон, количество и качество ресторанов, места для шоппинга, безопасность и политическая стабильность.

Рига и другие балтийские города в Топ-20 не попали.