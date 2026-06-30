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Какие города мира признаны самыми комфортными? 0 100

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Столица Японии

Столица Японии

Аналитики оценивали 7 критериев.

Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.

Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.

Топ-10 комфортных для жизни городов выглядит так:

  1. Токио, Япония
  2. Копенгаген, Дания
  3. Лиссабон, Португалия
  4. Вена, Австрия
  5. Сидней, Австралия
  6. Цюрих, Швейцария
  7. Мадрид, Испания
  8. Париж, Франция
  9. Мюнхен, Германия
  10. Осло, Норвегия

Последнее, 20-е место разделили города Киото (Япония) и Перт (Австралия).

Критериями для оценки стали инфраструктура, наличие зеленых зон, количество и качество ресторанов, места для шоппинга, безопасность и политическая стабильность.

Рига и другие балтийские города в Топ-20 не попали.

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#безопасность #рейтинг #инфраструктура #города
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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