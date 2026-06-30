Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем выступлении подчеркнул важность европейских союзников для обеспечения эффективности военных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. По его словам, европейские страны выступили в роли платформы, без которой реализация масштабной кампании против Ирана, получившей кодовое название Эпическая ярость, оказалась бы невыполнима.

Рютте акцентировал внимание на логистическом вкладе союзников, отметив, что только с европейских баз было совершено от четырех до пяти тысяч боевых вылетов, обеспечивших поддержку операции. "США не смогли бы сделать это без Европы как мощной платформы для проецирования силы", - подчеркнул Рютте, добавив, что инфраструктура Альянса предоставила американским силам стратегические преимущества: возможность нанесения ударов на большие расстояния, контроль ключевых морских и сухопутных транспортных узлов, а также использование промышленного потенциала Европы.

Помимо обеспечения мобильности сил, генсек НАТО выделил долгосрочные оборонные функции Альянса. Он пояснил, что именно благодаря единству НАТО удалось установить контроль над ситуацией, обеспечить промышленное превосходство и отреагировать на внешние угрозы, включая сдерживание активности подводного флота вблизи американских границ. Эти заявления прозвучали в контексте обсуждения недовольства президента Дональда Трампа позицией некоторых союзников, которые первоначально отказывались от поддержки действий США и Израиля в конфликте.

Операция Эпическая ярость, начатая 28 февраля 2026 года, стала крупнейшей военно-воздушной и морской кампанией за последние десятилетия. Несмотря на первоначальные разногласия в европейских столицах по поводу целесообразности давления на Тегеран, Рютте в своих комментариях попытался сгладить ситуацию, отметив, что отнесся с пониманием к разочарованию Белого дома, но подчеркнул общую значимость евроатлантического единства для безопасности глобальных рынков и борьбы с террористическими угрозами. В условиях, когда конфликт перешел в фазу ограниченного перемирия, вклад европейской инфраструктуры в успех американской стратегии остался предметом активного обсуждения как внутри Альянса, так и на международной арене.