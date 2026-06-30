Наш естественный спутник не всегда выглядит одинаковым. Иногда его размеры на небосводе уменьшаются, и именно такое событие ожидает нас в конце июня 2026 года. Что представляет собой это явление и как его лучше всего рассмотреть?

Что такое микролуние?

Микролуние — это ситуация, при которой фаза полной Луны совпадает с моментом ее наибольшего удаления от нашей планеты. Орбита Луны имеет не идеально круглую, а вытянутую эллиптическую форму. Из-за этого расстояние между Землей и ее спутником постоянно колеблется. Когда спутник проходит самую дальнюю точку своей траектории (апогей), он оказывается от нас на расстоянии более 405 тысяч километров. В такие моменты визуальный диаметр лунного диска становится минимальным за весь год, что и дает основание называть это явление микролунием.

Когда наблюдать микролуние в июне 2026 года?

Эффект «уменьшенной» Луны будет заметен в течение нескольких суток, явление можно будет наблюдать в ночь на 30 июня и на 1 июля.

Что такое Клубничная Луна?

Часто июньское полнолуние называют еще Клубничная Луна. Этот термин ввели индейские племена Северной Америки, для которых конец июня был временем массового сбора лесной клубники. Однако не стоит обманываться названием — цвет спутника не имеет ничего общего с ягодным. Вопреки ожиданиям, розового или алого свечения не будет. Клубничная Луна — это лишь астрономический псевдоним, привязанный к календарю сбора урожая, а не к реальному оттенку небесного тела.

Как лучше наблюдать июньское полнолуние?

Самое лучшее время для обзора — период сразу после захода солнца, когда наш спутник только начинает свой восход над линией горизонта. В эти минуты вступает в действие так называемая «лунная иллюзия»: на фоне земных объектов (деревьев, зданий) диск кажется зрительно крупнее, чем когда он поднимается высоко в зенит.

Лучше всего выбирать открытые пространства вдали от ярких городских огней — парки, набережные или возвышенности. Чем меньше светового загрязнения, тем четче будет видна детализация поверхности.

Для невооруженного глаза микролуние будет выглядеть как обычное полнолуние чуть меньшего размера.