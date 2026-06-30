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Лукашенко заявил, что в этой стране он чувствует себя как дома. Не в России... 3 299

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в КНР чувствует себя, как дома. Во вторник белорусский глава прибыл в Пекинский университет в рамках своего визита в Китай.

Лукашенко также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология».

Пекинский университет является крупнейшим высшим учебным заведением и считается самым престижным вузом в КНР. Белоруссия и Китай запустили совместную образовательную программу в 2022 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китаю и Белоруссии необходимо поддерживать стратегическое взаимодействие.

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#образование #дипломатия #Си Цзиньпин #Китай #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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