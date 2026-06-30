Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в КНР чувствует себя, как дома. Во вторник белорусский глава прибыл в Пекинский университет в рамках своего визита в Китай.

Лукашенко также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология».

Пекинский университет является крупнейшим высшим учебным заведением и считается самым престижным вузом в КНР. Белоруссия и Китай запустили совместную образовательную программу в 2022 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китаю и Белоруссии необходимо поддерживать стратегическое взаимодействие.