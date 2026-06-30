Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев не выполнил достигнутые ранее договорённости об обмене самолётов на технологии производства беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава отказалась от передачи Украине истребителей МиГ-29 после того, как Киев, по его словам, не реализовал согласованный ранее обмен.

В интервью телеканалу Polsat News министр рассказал, что польская сторона предлагала передать самолёты в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

По его словам, Украина обладает значительным опытом и современными разработками в области производства дронов, которые могли бы быть полезны польской армии.

«Я предложил подход, основанный на партнёрстве: МиГи в обмен на беспилотники. Украинцы сначала согласились, но не реализовали это», — заявил Косиняк-Камыш.

По этой причине, добавил министр, Украина не получит польские МиГ-29.

Что важно знать: заявление касается возможной новой передачи самолётов. При этом министр подчеркнул, что не считает ошибкой решение Польши безвозмездно передавать Украине военную технику в первые месяцы полномасштабного российского вторжения.

По словам Косиняка-Камыша, в 2022 году ситуация для Украины была значительно тяжелее, поэтому тогдашние решения польских властей были оправданными.

«Они поступили правильно, и я поступил бы так же», — отметил глава Минобороны.

Вместе с тем министр дал понять, что нынешнее польское правительство придерживается более прагматичного подхода к вопросам военного сотрудничества.

По его словам, сегодня Варшава уделяет больше внимания защите собственных интересов и ожидает взаимовыгодного партнёрства при принятии решений о передаче вооружений.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося сотрудничества Польши и Украины в сфере безопасности, однако свидетельствует о том, что вопросы дальнейших поставок вооружений всё чаще сопровождаются переговорами о встречных обязательствах и технологическом сотрудничестве.