Варшава заморозила передачу истребителей МиГ-29 Киеву из-за срыва соглашений об обмене опытом применения беспилотников. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш также предупредил, что с "Бандерой" Украина не вступит в ЕС.

Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя.

Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.

"Не будет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников - или, точнее, возможностей в сфере беспилотников - для Польши", - пояснил глава польского Минобороны.

Бандера как препятствие для Евросоюза

В том же интервью Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал скандал вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени Украинской повстанческой армии (УПА). Он предупредил, что Украина "не войдет в Евросоюз с Бандерой". "Нельзя включать в пантеон национальных героев тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина в Европейский Союз не войдет", - подчеркнул министр.

Отношения между Варшавой и Киевом осложнились в мае, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование "Герои Украинской повстанческой армии". В Польше это решение вызвало резкую критику, поскольку боевики УПА были причастны к Волынской резне 1943-1944 годов.

Переговоры о МиГах

Еще в середине января заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщал, что польское правительство решило передать Украине до девяти истребителей МиГ-29, хотя технические переговоры еще продолжались. Однако 15 июня другой замминистра - Цезарий Томчик - официально объявил о приостановке передачи самолетов из-за нежелания Украины предоставить доступ к технологиям производства беспилотников и средствам противодействия БПЛА.

Генштаб Польши сообщал в декабре 2025 года, что стороны вели переговоры о передаче шести-восьми истребителей МиГ-29, которые планировалось списать с баланса польской армии, передает "Немецкая волна".