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Отказались отменять русскую культуру 0 119

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Анна Нетребко

Анна Нетребко

Концерт прошел при полном аншлаге.

В Германии отказались отменять Нетребко и русскую культуру. Концерт певицы в Эссене прошел при полном аншлаге.

Вечер 27 июня в Эссене выдался жарким - из-за температурных рекордов и приезда оперной дивы Анны Нетребко. Все места в эссенской филармонии, вмещающей до 2000 зрителей, на концерт певицы были раскуплены заранее.

За полтора часа до мероприятия на площади перед филармонией начался пикет, участники которого держали флаги Украины и плакаты с надписями, в частности "Нет аплодисментам пропаганде войны".

Нетребко публично осудила войну РФ против Украины, но критики напоминают о том, что певица в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина, в 2014-м пожертвовала деньги Донецкому театру через одного из лидеров пророссийских сепаратистов Олега Царева, который использовал это для пропагандистской акции.

"Эта певица, получившая австрийское гражданство в 2006 году и проживающая в Вене, не выступает в России с 2022 года, четко дистанцировавшись от войны сразу после ее начала. Представленная ею программа, включающая оперные арии и камерные вокальные произведения и исполненная в сотрудничестве с блестящими музыкантами, задала высочайшие художественные стандарты, произвела неизгладимое впечатление на публику и укрепила репутацию Эссенской филармонии как концертного зала мирового значения", - заявила DW интендант филармонии в Эссене Мари Бабетте Ниренц.

В турне Анну Нетребко сопровождает аккомпаниатор - российский пианист Павел Небольсин, российская оперная певица - меццо-сопрано Елена Максимова и виолончелист Курт Миттерфелльнер. Они исполнили избранные арии и дуэты, произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Штрауса, Оффенбаха и Дворжака. Примерно треть программы прозвучала на русском языке, - сообщает Deutsche Welle.

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#Украина #музыка #опера #Анна Нетребко #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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