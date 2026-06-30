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Перестройка на Кубе: «ни в коем случае не является уступками Соединенным Штатам» 0 169

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стала оперяться их кооперация.

Власти острова твердят "об истории агрессии и политики удушения".

Президент Мигель Диас-Канель заявил на завершившемся XXII Конгрессе Центральной организации трудящихся Кубы (CTC), что на Кубе политическим изменениям не будет места в ходе проводимых социально-экономических преобразований.

Глава государства, выступая на закрытии форума трудящихся во Дворце конгрессов в столице, подчеркнул, что проводимые преобразования направлены именно на «сохранение Революции и её социальных завоеваний».

Он отметил, что принимаемые меры ориентированы на продолжение социалистического курса экономики, независимо от утверждений враждебной пропаганды.

По его словам, очевидны недоброжелательные кампании СМИ, финансируемых Соединёнными Штатами, направленные на навязывание Кубе неолиберальных изменений, в том числе в политической системе страны.

Глава государства подчеркнул, что на конгрессе была выражена решительная поддержка утверждённым преобразованиям. В то же время он отметил необходимость создания ресурсов и богатства для продолжения социалистического строительства на острове и сохранения достижений в области здравоохранения, спорта и социальной справедливости, среди прочего.

Развивая тему совершенствования мер, президент заявил, что ключевое значение имеет их правильная реализация. При этом он подчеркнул, что эти меры не являются новыми и «ни в коем случае не являются уступками или ответом на угрозы Соединённых Штатов».

Он также отметил, что они «не являются следствием недавнего переговорного процесса, а представляют собой суверенное решение кубинского народа».

Диас-Канель напомнил об истории агрессии и политики удушения в отношении Кубы, включая блокаду, которую он охарактеризовал как самую длительную в истории и приведшую к сложной ситуации, с которой сегодня сталкивается остров.

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#США #история #президент #реформы #Куба #экономика #политика
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