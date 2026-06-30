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Почти 59 тысяч повреждённых зданий: NASA оценило последствия землетрясений в Венесуэле 0 21

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

Спутниковый анализ NASA показывает, что разрушительные землетрясения в Венесуэле могли повредить или полностью уничтожить почти 59 тысяч зданий. Эти данные значительно превышают предварительные оценки местных властей и пока считаются ориентировочными.

Масштаб разрушений после двух мощных землетрясений в Венесуэле оказался значительно больше, чем предполагалось ранее.

Согласно предварительной оценке, опубликованной NASA, в пострадавших районах могли быть повреждены или полностью разрушены около 58 870 зданий.

Расчёты выполнили исследователи Орегонского университета Кори Шер и Джеймон Ван Ден Хук на основе спутниковых радиолокационных снимков, сделанных на следующий день после землетрясений.

Для анализа использовались изображения высокого разрешения со спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Авторы исследования подчёркивают, что речь идёт об экспресс-оценке. Она основана на изменениях земной поверхности, которые могут свидетельствовать о серьёзных повреждениях зданий.

Что важно знать: спутниковый анализ позволяет быстро оценить масштабы катастрофы, однако его результаты требуют проверки на месте. Поэтому опубликованные цифры не являются окончательными.

По последним официальным данным, жертвами землетрясений стали около 1700 человек, а тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

В то же время председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о повреждении 855 зданий, из которых 189 полностью разрушены.

Разница между официальной статистикой и спутниковой оценкой объясняется различными методиками подсчёта. Если власти сообщают о подтверждённых повреждениях, то спутниковый анализ фиксирует все возможные изменения, которые могут указывать на разрушения.

В NASA отмечают, что спутниковые данные помогают спасательным службам быстрее оценивать наиболее пострадавшие районы, планировать поисковые операции и координировать работу на месте катастрофы.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на прошлой неделе и стали одной из самых разрушительных природных катастроф в истории современной Венесуэлы. Поисково-спасательная операция продолжается.

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#NASA #катастрофа #землетрясение #Венесуэла
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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