Польские спецслужбы сообщили о депортации девяти граждан Украины и двух граждан Беларуси, которых подозревают в организации протестных акций за российские деньги. По данным следствия, они вербовали украинских беженцев и пытались усилить общественную напряжённость.

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании и последующей депортации 11 иностранцев, подозреваемых в деятельности в интересах России.

По информации ведомства, речь идёт о девяти гражданах Украины и двух гражданах Беларуси.

Следствие считает, что с осени 2025 года они занимались организацией протестных акций, для участия в которых вербовали украинских беженцев, находящихся в Польше.

Как утверждают польские спецслужбы, при привлечении участников использовались темы, вызывавшие широкий общественный резонанс, в том числе сообщения о коррупционных скандалах в Украине.

По версии следствия, финансирование этой деятельности поступало из России, а сами организаторы поддерживали связи с российскими и белорусскими структурами.

Что важно знать: польские власти считают, что целью подобных акций было не только проведение протестов, но и попытка усилить напряжённость в обществе, а также подорвать доверие к государственным институтам.

В Агентстве внутренней безопасности заявили, что подозреваемые использовали уязвимое положение украинских беженцев, вовлекая их в политические акции.

Подробности расследования, включая возможные уголовные производства и сведения о предполагаемых организаторах, польские власти пока не раскрывают.

Депортация стала частью мер, которые Польша принимает для противодействия операциям иностранного влияния и деятельности, угрожающей национальной безопасности.