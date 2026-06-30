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Польша депортировала 11 человек после расследования о финансируемых Россией протестах 0 87

В мире
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Польши и Украины
ФОТО: dreamstime

Польские спецслужбы сообщили о депортации девяти граждан Украины и двух граждан Беларуси, которых подозревают в организации протестных акций за российские деньги. По данным следствия, они вербовали украинских беженцев и пытались усилить общественную напряжённость.

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании и последующей депортации 11 иностранцев, подозреваемых в деятельности в интересах России.

По информации ведомства, речь идёт о девяти гражданах Украины и двух гражданах Беларуси.

Следствие считает, что с осени 2025 года они занимались организацией протестных акций, для участия в которых вербовали украинских беженцев, находящихся в Польше.

Как утверждают польские спецслужбы, при привлечении участников использовались темы, вызывавшие широкий общественный резонанс, в том числе сообщения о коррупционных скандалах в Украине.

По версии следствия, финансирование этой деятельности поступало из России, а сами организаторы поддерживали связи с российскими и белорусскими структурами.

Что важно знать: польские власти считают, что целью подобных акций было не только проведение протестов, но и попытка усилить напряжённость в обществе, а также подорвать доверие к государственным институтам.

В Агентстве внутренней безопасности заявили, что подозреваемые использовали уязвимое положение украинских беженцев, вовлекая их в политические акции.

Подробности расследования, включая возможные уголовные производства и сведения о предполагаемых организаторах, польские власти пока не раскрывают.

Депортация стала частью мер, которые Польша принимает для противодействия операциям иностранного влияния и деятельности, угрожающей национальной безопасности.

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#Украина #протесты #спецслужбы #депортация #национальная безопасность #Беларусь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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