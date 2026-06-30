Администрация Белого дома без торгов заключила секретный контракт на строительство бального зала. Сумма сделки составляет до 500 млн долларов.

Издание The Washington Post утверждает, что получило копию соглашения, которое компания Clark Construction подписала с правительством без проведения открытого тендера.

Президент США Дональд Трамп принимал непосредственное участие в переговорах о проекте Восточного крыла. Специальный отдел Белого дома, отвечающий за ремонт и меблировку, имеет право обходить стандартные процедуры госзакупок. Такие механизмы позволяют руководству страны выбирать подрядчиков напрямую, минуя конкурентные торги.

Обычно федеральные агентства обязаны проводить конкурсы для контроля бюджетных расходов, но Белый дом исключён из этого правила. Стоимость проекта за последний год выросла в три раза. Половину средств на строительство выделят из федерального бюджета.

В апреле Трамп пообещал к 250-летию США отремонтировать зеркальный пруд, расположенный между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна. Президент собирался сменить в пруду покрытие на «синий цвет флага США», чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако водоём зацвёл — вода в нём позеленела и обрела запах тины. Пруд и прилегающий парк огородили забором. Сейчас власти пытаются привести место в подобающий вид.