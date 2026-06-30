Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал последние заявления президента России Владимира Путина о ходе войны, заявив, что российское руководство «постоянно бредит Донбассом» и не может добиться поставленных военных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении прокомментировал последние заявления Владимира Путина о ситуации на фронте и положении в России.

Поводом стало интервью российского президента, в котором он вновь заявил, что российские войска постепенно занимают новые территории и рассчитывают установить контроль над всей территорией Донбасса.

По словам Зеленского, именно Донецкая область остаётся одним из главных направлений российских атак, однако украинские силы продолжают сдерживать наступление.

«С начала полномасштабной войны российская армия уже 15 раз устанавливала для себя сроки захвата нашей Донецкой области. Политическое руководство России постоянно бредит Донбассом», — заявил президент Украины.

Он добавил, что, несмотря на многочисленные заявления Москвы, украинские военные не позволяют российским подразделениям добиться поставленных целей.

Отдельно Зеленский прокомментировал слова Путина о ситуации с поставками топлива в России.

Ранее российский президент признал, что перебои с бензином связаны с ударами Украины по объектам инфраструктуры, однако заверил, что ситуация остаётся под контролем.

В ответ Зеленский заявил, что жители России сами видят реальные последствия войны.

«Путин может сколько угодно рассказывать по телевидению, что он всё контролирует. Но сами россияне, стоя в очередях за бензином, видят, что их "трёхдневная война" продолжается уже пятый год», — сказал он.

Что важно знать: заявления Зеленского стали ответом на последние публичные выступления Путина и отражают продолжающуюся информационную полемику между Москвой и Киевом. Обе стороны регулярно дают противоположные оценки ситуации как на фронте, так и внутри своих стран.

Наиболее ожесточённые боевые действия, по словам украинской стороны, продолжаются именно в Донецкой области, где Россия в последние месяцы сосредоточила основные усилия.

Военная обстановка в регионе остаётся напряжённой, а стороны продолжают обмениваться заявлениями о положении на линии фронта и последствиях продолжающейся войны.