Как сообщила тренер Тамара Москвина, на сборах в Орле у Дмитриева случился сердечный приступ. Его доставили в Москву, где врачи сделали всё возможное, однако фигурист скончался.

Олимпийская чемпионка Оксана Казакова, партнерша Дмитриева, рассказала журналистам: «У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Операцию провели, но организм не справился, перестал бороться. Это произошло в половине десятого вечера. Он скончался в Москве. Близкие хотели бы перевезти его в Петербург».

Парень из Норильска

На фоне Плющенко и Ягудина, Валиевой, Загитовой и Медведевой, Артура Дмитриева можно назвать «незаметным героем». Даже в эпоху его собственных выступлений больше писали и говорили о паре Гордеева — Гриньков. Между тем, то, что сделал он, больше никому из мужчин в парном катании не удавалось.

Парное фигурное катание в СССР в 1980-х — вид наиболее успешный. Конкуренция среди пар была невероятной.

Вот на этом фоне парень, выросший в Норильске и начинавший как одиночник, решил попробовать себя в парном катании. Под началом Тамары Москвиной он начал кататься с Натальей Мишкутенок, и этот дуэт сразу стал выделяться особой технической сложностью элементов.

Олимпийское золото на фоне распада

В постолимпийском сезоне-1988/89 Дмитриев и Мишкутенок выиграли Всемирную Универсиаду и стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Но это вовсе не гарантировало фигуристам дальнейшей «золотой дороги».

По иронии судьбы, они добрались до золота чемпионатов Европы и мира в 1991 году, когда распадался СССР. А в 1992 году Олимпиаду пара выиграла под флагом так называемой «Объединенной команды» — то есть фактически без флага и гимна.

Дуэль в Лиллехаммере

После своего успеха Дмитриев и Мишкутенок ушли в профессионалы, как было принято в то время. Но к Олимпиаде-1994 началась череда возвращений звезд фигурного катания в любительский спорт. Вернулись и они, чтобы сразиться с другими олимпийскими чемпионами — Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым.

Пальму первенства на Играх в Норвегии судьи отдали Гордеевой и Гринькову, любимцам прессы и общественности. Их выступление действительно было великолепным, однако Мишкутенок и Дмитриев не уступали им ни в чем, но получили серебро.

Обе эти пары вскоре прекратили свое существование. Но если Наталья Мишкутенок просто решила закончить со спортом, то у их соперников произошла трагедия. Осенью 1995 года Сергей Гриньков умер от инфаркта прямо во время тренировки на катке. Ему было 28 лет.

Новый вызов

Дмитриеву было 27, когда он начал кататься с новой партнершей — Оксаной Казаковой. Обратный успешный пример был: Ирина Роднина становилась олимпийской чемпионкой и с Алексеем Улановым, и с Александром Зайцевым. А вот у мужчин так никогда не получалось.

Многие вообще крутили пальцем у виска — зачем олимпийскому чемпиону и чемпиону мира всё начинать сначала, понимая, что каждую неудачу недоброжелатели будут с удовольствием смаковать?

Тем более что конкурентов по-прежнему было предостаточно. В России симпатии публики были отданы паре Елена Бережная /Антон Сихарулидзе, которую сравнивали с Гордеевой и Гриньковым.

Победить вопреки

На предолимпийском чемпионате Европы-1998 Бережная и Сихарулидзе опередили Казакову и Дмитриева, закрепив за собой статус фаворитов Игр.

Но в Нагано Артур продемонстрировал всю силу своего чемпионского характера. Развеяв страхи и сомнения партнерши, он вместе с Оксаной продемонстрировал такой уровень мастерства, что никаких сомнений не осталось — золото выиграли Дмитриев и Казакова.

После победы они еще несколько лет выступали вместе в соревнованиях профессионалов и ледовых шоу, а в начале 2000-х Артур Дмитриев перешел на тренерскую работу.

Мог научить, но не хотел заставлять

В этой профессии он не стал таким же ярким, как и во время собственных выступлений. Он успешно работал с юниорами, помогал Тамаре Москвиной оттачивать мастерство пар, идущих к золоту чемпионатов мира и Европы.

Специалисты говорят, что Дмитриев мог научить спортсменов выполнению самых сложных элементов, поставить технику, но только тем, кто сам к этому стремился. Двукратный олимпийский чемпион никогда не принадлежал к когорте тренеров, умеющих выжать из подопечных максимум, а то и больше. Может, потому, что сам лучше других знал, какова цена успеха. Уходящая натура

Артур Дмитриев не любил светскую жизнь, не повышал медийный рейтинг скандалами, не устраивал разборки в прессе, как это делали и продолжают делать различные «ангелы» и «демоны» фигурного катания.

Он был настоящим Спортсменом с большой буквы, который всего себя отдавал делу, не пытаясь подменять его число подписчиков и «белым шумом».

Вечная память!