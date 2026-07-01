Авиакомпании и операторы аэропортов Европы призвали Европейскую комиссию временно приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля на фоне серьезных сбоев в работе пограничной инфраструктуры.

Ситуация в аэропортах достигла критического уровня, говорится в письме отраслевых организаций ACI Europe, Airlines 4 Europe и Международной ассоциации воздушного транспорта, текст которого опубликовало издание The Guardian.

По данным представителей отрасли, пассажиры вынуждены ожидать прохождения контроля до пяти часов, при этом очереди часто выходят за пределы терминалов. В некоторых случаях самолеты вылетают заполненными лишь частично, поскольку пассажиры не успевают пройти контроль до закрытия выхода на посадку.

Также фиксируются задержки рейсов и случаи, когда воздушные суда вынуждены ждать опаздывающих пассажиров. В часы пик нагрузка на пункты контроля значительно превышает их пропускную способность.

В письме отмечено, что авиационная отрасль работает под "невыносимым давлением" и нуждается в срочных мерах регулирования ситуации в период пикового летнего туристического сезона.

Организации призвали разрешить временную приостановку биометрических проверок в моменты перегрузки, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Система въезда и выезда EES (Entry/Exit System) начала внедряться на внешних границах ЕС в октябре и уже полностью заработала в апреле, однако ее запуск сопровождается техническими и организационными трудностями.