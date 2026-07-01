Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Автогол канцлера»: как вылет Германии с ЧМ ударил по Мерцу 1 150

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Футболисты сборной Германии

В ведомстве канцлера ФРГ нажали не ту кнопку - так объясняют твит Фридриха Мерца со словами "вы вдохновили страну" после поражения Германии на ЧМ-2026 и вылета в 1/16 финала. DW - о неожиданном ударе по имиджу канцлера.

Немецкие СМИ не скупились на жесткие эпитеты в заголовках во вторник, 30 июня, комментируя очередной ранний вылет сборной Германии по футболу с чемпионата мира. В Берлине царило глубокое разочарование после поражения бундестим от Парагвая в серии пенальти по итогам ужасного матча.

Тем удивительнее оказалась реакция федерального канцлера. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц (Friedrich Merz) написал на платформе X: "Даже если вылет из турнира болезнен: какой матч, сборная Германии! Своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира вы вдохновили нашу страну. Мы гордимся вами".

Пост Мерца прочли даже в Москве

Гордость, самоотдача, вдохновение? Может, Мерц смотрел не тот же матч, что и 16 млн немцев, которые, согласно официальным данным о телевизионной аудитории, в понедельник долго не ложились спать, чтобы около двух часов ночи по центральноевропейскому времени в прямом эфире наблюдать поражение своей сборной?

Насмешливые комментарии по поводу неудачного поста не заставили себя долго ждать. Даже из Москвы. Близкий соратник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который, в частности, участвовал в переговорах с США о прекращении российской войны против Украины, также написал в X: "Мерц хорошо умеет снова и снова способствовать провалу".

Да и внутри страны недоумение по поводу поста канцлера было нешуточным. Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), известная своей резкостью, даже сказала, что не знает, что хуже: выступление сборной или реакция федерального канцлера.

×
Читайте нас также:
#футбол #спорт #социальные сети #новости #критика #Фридрих Мерц #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пассажиры в аэропорту
Изображение к статье: КПП Пыталово
Изображение к статье: паспорт Латвии
Изображение к статье: Ермолаев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Выброс газа над местом взрыва на Северном потоке
В мире
Изображение к статье: Северный поток
В мире
Изображение к статье: Подросток в тюремной камере
Наша Латвия
Изображение к статье: Дизельные поезда
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Гарри Кейн
Спорт
Изображение к статье: Валиева
Спорт
1
Изображение к статье: Выброс газа над местом взрыва на Северном потоке
В мире
Изображение к статье: Северный поток
В мире
Изображение к статье: Подросток в тюремной камере
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео