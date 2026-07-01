В ведомстве канцлера ФРГ нажали не ту кнопку - так объясняют твит Фридриха Мерца со словами "вы вдохновили страну" после поражения Германии на ЧМ-2026 и вылета в 1/16 финала. DW - о неожиданном ударе по имиджу канцлера.

Немецкие СМИ не скупились на жесткие эпитеты в заголовках во вторник, 30 июня, комментируя очередной ранний вылет сборной Германии по футболу с чемпионата мира. В Берлине царило глубокое разочарование после поражения бундестим от Парагвая в серии пенальти по итогам ужасного матча.

Тем удивительнее оказалась реакция федерального канцлера. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц (Friedrich Merz) написал на платформе X: "Даже если вылет из турнира болезнен: какой матч, сборная Германии! Своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира вы вдохновили нашу страну. Мы гордимся вами".

Пост Мерца прочли даже в Москве

Гордость, самоотдача, вдохновение? Может, Мерц смотрел не тот же матч, что и 16 млн немцев, которые, согласно официальным данным о телевизионной аудитории, в понедельник долго не ложились спать, чтобы около двух часов ночи по центральноевропейскому времени в прямом эфире наблюдать поражение своей сборной?

Насмешливые комментарии по поводу неудачного поста не заставили себя долго ждать. Даже из Москвы. Близкий соратник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который, в частности, участвовал в переговорах с США о прекращении российской войны против Украины, также написал в X: "Мерц хорошо умеет снова и снова способствовать провалу".

Да и внутри страны недоумение по поводу поста канцлера было нешуточным. Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), известная своей резкостью, даже сказала, что не знает, что хуже: выступление сборной или реакция федерального канцлера.