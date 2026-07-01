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Греф и социологи фиксируют ухудшение ситуации в России 1 242

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центробанк России

Центробанк России

ФОТО: dreamstime

Впервые с 2006 года большинство россиян заявило об ухудшении экономической ситуации.

«Главный вопрос, который сегодня волнует жителей России, — скорейшее завершение военных действий». С таким заявлением на годовом собрании акционеров выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он также указал на проблемы в российской экономике и призвал Банк России как можно скорее снизить ключевую ставку, - сообщает сегодня Международное французское радио на русском.

По мнению экспертов, заявление Германа Грефа стало индикатором того, что последствия войны для российской экономики начинают осознавать и представители элит.

О том, что война все заметнее сказывается на экономической ситуации в стране, говорится и в новом исследовании фонда Гэллапа. Авторы исследования отмечают рекордный уровень пессимизма в экономических ожиданиях россиян за последние двадцать лет.

«На фоне отсутствия признаков скорого завершения войны России против Украины рекордные 60% россиян, опрошенных в период с марта по май этого года, заявили, что экономическая ситуация в их регионе ухудшается. Об улучшении сообщили лишь 27% респондентов.

Россияне также крайне пессимистично оценивают собственный уровень жизни: согласно последнему опросу, 56% участников заявили, что он снижается. Это самый высокий показатель пессимизма за все время наблюдений и первый случай за два десятилетия, когда подобного мнения придерживается большинство взрослого населения страны», — говорится в исследовании фонда Гэллапа.

Таким образом, впервые с 2006 года большинство взрослых россиян заявило об ухудшении экономической ситуации.

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#Украина #война #жизнь #экономика #Россия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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