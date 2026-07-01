Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто первый? - Я за вами. Латвия на втором месте в ЕС по числу жителей, готовых разделить «общие ценности» с РФ 0 468

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Стены московского кремля
ФОТО: pixabay

Россия уже какое-то время пытается привлечь иностранцев из «недружественных» стран с помощью визы «Общие ценности». Среди желающих ее получить жители Латвии заняли второе место.

Программу выдачи российской визы «Общие ценности» утвердил президент России Владимир Путин в 2024 году. Она предусматривает выдачу гражданам 47 стран, которые Россия считает «недружественными», разрешения на временное проживание сроком до трех лет.

Количество заявителей не ограничено, при этом от них не требуется сдавать стандартные экзамены по русскому языку, истории и законодательству России. Вместо этого заявители должны письменно подтвердить, что разделяют традиционные духовно-нравственные ценности России и отвергают то, что российские власти называют «деструктивной неолиберальной идеологией» своих стран.

По истечении трех лет обладатели визы «Общие ценности» должны либо оформить вид на жительство, либо покинуть Россию. Для получения вида на жительство необходимо сдать экзамены по русскому языку и истории, а также предоставить более полный пакет документов.

В отличие от некоторых других иммиграционных программ, виза «Общие ценности» не предусматривает предоставления жилья или финансовой поддержки со стороны российского государства.

Заявители должны оплатить административный сбор в размере 1600 рублей (18 евро), а также пройти медицинскую проверку и проверку на наличие судимости. По данным Министерства внутренних дел России, к весне 2026 года по этой программе было подано почти 3400 заявлений.

Согласно информации BBC с августа 2024 года по май 2025-го наибольшее число заявлений на такую визу было получено из Германии - 224. На втором месте Латвия - 126 заявлений. Далее следуют США (99), Франция (95), Италия (82), Великобритания (57), Эстония (55), Канада (50), Литва (39).

×
Читайте нас также:
#Латвия #миграция #Россия #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: экран телевизора с логотипом RT, молоток судьи и флаг Германии.
Изображение к статье: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Столица Японии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: калькулятор и наличные деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары
Культура &
Изображение к статье: прилавки магазина
Наша Латвия
Изображение к статье: Туристы из РФ в Риге
В мире
2
Изображение к статье: Лодка спасателей
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожилой мужчина читает книгу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: калькулятор и наличные деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары
Культура &
Изображение к статье: прилавки магазина
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео