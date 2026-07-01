Россия уже какое-то время пытается привлечь иностранцев из «недружественных» стран с помощью визы «Общие ценности». Среди желающих ее получить жители Латвии заняли второе место.

Программу выдачи российской визы «Общие ценности» утвердил президент России Владимир Путин в 2024 году. Она предусматривает выдачу гражданам 47 стран, которые Россия считает «недружественными», разрешения на временное проживание сроком до трех лет.

Количество заявителей не ограничено, при этом от них не требуется сдавать стандартные экзамены по русскому языку, истории и законодательству России. Вместо этого заявители должны письменно подтвердить, что разделяют традиционные духовно-нравственные ценности России и отвергают то, что российские власти называют «деструктивной неолиберальной идеологией» своих стран.

По истечении трех лет обладатели визы «Общие ценности» должны либо оформить вид на жительство, либо покинуть Россию. Для получения вида на жительство необходимо сдать экзамены по русскому языку и истории, а также предоставить более полный пакет документов.

В отличие от некоторых других иммиграционных программ, виза «Общие ценности» не предусматривает предоставления жилья или финансовой поддержки со стороны российского государства.

Заявители должны оплатить административный сбор в размере 1600 рублей (18 евро), а также пройти медицинскую проверку и проверку на наличие судимости. По данным Министерства внутренних дел России, к весне 2026 года по этой программе было подано почти 3400 заявлений.

Согласно информации BBC с августа 2024 года по май 2025-го наибольшее число заявлений на такую визу было получено из Германии - 224. На втором месте Латвия - 126 заявлений. Далее следуют США (99), Франция (95), Италия (82), Великобритания (57), Эстония (55), Канада (50), Литва (39).