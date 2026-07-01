Депутат Европейского парламента Мартиньш Стакис считает, что президент России Владимир Путин все сильнее отрывается от реальности и окружает себя лишь той информацией, которую хочет слышать.

«Путин живет абсолютно в своем пузыре. Он видит только ту реальность, которую сам хочет видеть. И это уже заметила российская элита. Поэтому я не был бы удивлен, если бы в какой-то момент события внутри России начали стремительно меняться», — заявил Стакис в интервью.

При этом евродепутат не верит в классический сценарий смены власти.

«В переворот я верю очень мало. Но давление, которое исходит как от олигархов, так и от ближайшего окружения, по имеющейся у нас информации, становится все сильнее и сильнее», — отметил он.

Говоря о перспективах переговоров по Украине, Стакис заявил, что ему не хватает двух ключевых элементов. Первый — четкого плана Европейского союза по достижению победы Украины. Второй — понятной стратегии действий на случай, если Россия отвергнет предлагаемые условия. «Мне не хватает понимания, каков план Европейского союза для победы Украины. Какова наша стратегия? Если стратегии нет, то вести какие-либо переговоры будет крайне трудно», — подчеркнул политик.

По его словам, именно отсутствие единого подхода сегодня остается одной из главных проблем Европы. Одни государства готовы идти на серьезные экономические жертвы ради поддержки Украины, тогда как другие продолжают искать компромиссы.

В качестве примера Стакис привел Ирландию. «Страна с крупнейшим бюджетным профицитом до сих пор не готова отказаться от поставок российского алюминия», — сказал он. Еще одним примером, по мнению депутата, стала дискуссия о российских туристах.

«Только на пятом году войны в Евросоюзе начали серьезно обсуждать возможность ограничения въезда российских туристов. Мы в странах Балтии сделали это еще в 2022 году, сразу после начала полномасштабного вторжения, и заплатили за это высокую цену. Но это была цена помощи Украине в ее борьбе», — заявил Стакис.

Он убежден, что подобные разногласия свидетельствуют об отсутствии общей европейской стратегии в отношении России. Именно поэтому, считает политик, создается впечатление, что часть западных стран рассчитывает лишь добиться прекращения огня, а затем вернуться к привычной торговле с Москвой.

«Именно поэтому постоянно идут поиски компромисса и золотой середины, хотя сейчас, на мой взгляд, настал момент действовать решительно», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня по нынешней линии фронта, Стакис признал, что для стран Балтии такой сценарий крайне болезненен с учетом собственного исторического опыта. Однако, по его словам, окончательное решение принадлежит самой Украине.

«Если Украина считает это возможным вариантом, то у нас нет другого выбора, кроме как уважать это решение», — сказал депутат.

Он рассказал, что две недели назад встречался с представителями Верховной рады на заседании Парламентской ассамблеи НАТО. По итогам этих разговоров у него сложилось впечатление, что украинские политики не готовы юридически отказаться от оккупированных территорий, но понимают, насколько сложно вернуть их военным путем в ближайшей перспективе.

«Политически они никогда не откажутся от этих территорий. Но складывается впечатление, что фактически они готовы рассматривать заморозку линии фронта ради перемирия, чтобы в будущем попытаться вернуть эти территории тем или иным способом», — рассказал Стакис.

При этом он подчеркнул, что подобный сценарий не должен означать признание результатов российской агрессии. По его мнению, если когда-либо будет достигнуто перемирие, Европа должна иметь четкий и последовательный план действий, который не позволит России превратить временную паузу в войне в политическую победу и закрепить силовой захват чужих территорий как новую международную норму.