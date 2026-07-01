Глобальный индекс паспортов оценивает уровень безвизового въезда, инвестиционную привлекательность стран и качество жизни. Пятое ежегодное издание Глобального паспортного индекса (GPI) уже опубликовано, и Европа снова доминирует в рейтинге.

Девять из десяти самых сильных паспортов в мире принадлежат европейским странам; единственной страной, прорвавшейся в первую десятку, стал Сингапур, занявший 10-е место, говорится в Global Passport Index (источник на английском языке) компании Global Citizen Solutions.

В отличие от Henley Passport Index, который учитывает исключительно количество стран, куда владельцы паспорта могут путешествовать без визы, GPI также оценивает инвестиционную привлекательность и качество жизни.

Для этого Global Citizen Solutions (GCS) проанализировала такие показатели, как налоговая среда, уровень инноваций, экономическая конкурентоспособность, здравоохранение, безопасность, климат и социальная инфраструктура.

«Доминирование Европы в Global Passport Index абсолютно на вершине рейтинга и основано на балансе, а не на какой-то одной сильной стороне», — сказала Патрисия Касабури, генеральный директор Global Citizen Solutions.

«Девять самых мощных паспортов мира в 2026 году — все европейские, во главе со Швецией, Швейцарией и Финляндией. Примечательно то, как именно они выигрывают».

«Если говорить только о свободе путешествий, Сингапур обходит каждую из этих стран, а по чистой инвестиционной привлекательности с ними соперничают несколько государств Персидского залива и Азии».

«Преимущество Европы в другом: это единственный регион, который сочетает почти максимальный доступ к миру с самым высоким качеством жизни, а этот показатель невозможно создать ни международными соглашениями, ни налоговыми льготами».

Лучшие паспорта мира Швеция возглавляет рейтинг, занимая 11-е место по индексу мобильности, 9-е по инвестиционной привлекательности и 2-е по качеству жизни.

Следом идет Швейцария, которая находится на 7-й позиции по мобильности, на 2-й по инвестициям и на 36-й по качеству жизни.

Третье место досталось Финляндии: она занимает 4-е место по мобильности, 28-е по инвестициям, но 1-е по качеству жизни.

Германия оказалась на четвертой позиции благодаря 15-му месту по мобильности, 20-му по инвестициям и 3-му по качеству жизни.

Первую пятерку замыкают Нидерланды и Дания, разделившие пятое место.

В десятку лучших также вошли Ирландия, Великобритания, Норвегия и Сингапур.

Говоря о Великобритании, GCS отметила влияние Brexit на безвизовые поездки.

«Паспорт Соединенного Королевства в течение всего периода удерживался в глобальной первой десятке и в 2026 году занял 8-е место, чему способствует показатель качества жизни, один из лучших в мире», — сказала Касабури.

«Однако для паспорта такого уровня его позиция по мобильности заметно скромна — около 30-го места, что значительно отстает от элитной группы, к которой он относится по другим показателям. Этот разрыв — тихая подпись Brexit.

«Индекс оценивает безвизовые поездки, в которых британский паспорт по-прежнему силен, но он не может отразить то, что на самом деле было утрачено: автоматическое право граждан Великобритании жить, работать и селиться в двадцати семи европейских странах».

GCS также отметила, что США пережили самое резкое за пятилетний период падение позиций среди стран G7. Занимая первое место в 2021 году с самым высоким суммарным баллом в истории GPI (96,45), страна опустилась на 14-ю строчку в 2025-м, а в этом году восстановилась до 12-й.

Изменение связано с серией взаимных возвратов визового режима, в том числе со стороны Бразилии, которая в апреле прошлого года восстановила визовые требования для граждан США.