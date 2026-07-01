Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился полностью уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана. По его словам, израильские войска сохранят присутствие в приграничной зоне до тех пор, пока группировка не перестанет представлять угрозу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия получила приказ полностью ликвидировать инфраструктуру поддерживаемой Ираном шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Как сообщило правительственное пресс-бюро, соответствующее заявление глава правительства сделал во время встречи с военнослужащими.

По словам Нетаньяху, речь идёт обо всей наземной и подземной инфраструктуре, которую группировка использовала для нападений на Израиль, включая сеть туннелей.

«Таков приказ: не оставлять после себя ничего», — заявил премьер-министр, обращаясь к военным.

Он также подчеркнул, что военнослужащие должны немедленно реагировать на любые угрозы своей безопасности.

Кроме того, Нетаньяху исключил возможность вывода израильской армии из приграничного района до тех пор, пока «Хезболла» не будет полностью разоружена и не перестанет представлять угрозу для Израиля.

Что важно знать: заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния на израильско-ливанской границе. Израиль рассматривает создание буферной зоны как необходимую меру безопасности, тогда как власти Ливана считают её незаконной.

По словам премьер-министра, до начала нынешнего конфликта «Хезболла» располагала примерно 150 тысячами ракет и снарядов, однако сейчас, по его оценке, у группировки осталось около восьми процентов этого арсенала.

Нетаньяху также заявил, что за время боевых действий израильские силы ликвидировали около 9000 бойцов группировки.

В свою очередь правительство Ливана и «Хезболла» называют созданную Израилем «зону безопасности» на юге страны оккупацией, нарушающей международное право.

По данным ливанских СМИ, под контролем Израиля сейчас находится около 620 квадратных километров территории южного Ливана — примерно шесть процентов площади страны.

Противостояние между Израилем и «Хезболлой» остаётся одним из ключевых очагов напряжённости на Ближнем Востоке, а перспективы урегулирования конфликта пока остаются неопределёнными.