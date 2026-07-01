Причина: большинство из них и так не работали, потому что эти три страны давно закрыли свои КПП с другой стороны границы. Правительство России распорядилось закрыть ряд железнодорожных пунктов пропуска на своих границах с тремя странами. В постановлении сказано, что работа пунктов «временно приостанавливается» с 1 июля, однако не уточняется, на какой именно срок.

На российско-финляндском участке границы закрываются пункты «Выборг» и «Светогорск» в Ленинградской области, «Вяртсиля» и «Люття» в Карелии. На самом деле они и так уже два года фактически стояли без работы, потому что Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией ещё в апреле 2024 года, обвинив РФ, что та «намеренно направляет через границу в ЕС нелегальных мигрантов из третьих стран». Россия эти обвинения отвергала.

На границе с Эстонией по той же причина закрывается пункт «Печоры-Псковские».

На границе с Латвией закрывается пункт «Пыталово».

А вот в Литву поезда продолжат ходить по-прежнему. Похоже, именно ей и выпадет огромный заказ — вывозить из Беларуси калийные удобрения, которые в РБ в больших количествах собираются закупать США, пишут "ГРАНИ".

Ну, а Латвия пока остаётся с планами, на которых настаивают наши военные: разобрать железнодорожные рельсы в сторону восточной границы до последней шпалы. Эти планы не реализованы лишь потому, что «резкие сигналы», по словам представителей Министерства сообщения, подают «отдельные предприятия транзитного бизнеса», для которых железнодорожная инфраструктура имеет критическое значение.

Кроме того, МИД Латвии постоянно толкует про своё активное взаимодействие со странами Центральной Азии, обещая, что оттуда пойдут к нами грузы. Но если посмотреть на карту, ясно, что в Латвию эти грузы могут попасть только через Россию, любая другая логистика просто бессмысленна. А значит, рельсы разбирать всё же не стоит.

В общем, ситуация остаётся полностью неопределённой. Тем временем объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии продолжает падать. За первые пять месяцев этого года он сократился на 18,5% по сравнению с первыми пятью месяцами 2025 года и составил 3,067 млн тонн. Падает и объем транзитных грузов, который за первые пять месяцев 2026 года составил 2,02 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года.

К слову, эти самые транзитные 2,02 млн тонн входят в те самые общие 3,067 млн тонн, показывая, что наши собственные перевозки составляют лишь треть. Латвия очень зависима от транзита, но пока перекрыты восточная и южная границы, мы не транзитная страна, а тупик.

Закрытие железнодорожного пограничного пункта Карсава-Пыталово не окажет существенного влияния на грузопоток, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), комментируя решение российского правительства приостановить с 1 июля движение через несколько железнодорожных пограничных пунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Комментируя возможные убытки, в LDz отметили, что участок пограничного перехода Карсава-Пыталово используется как резервный коридор, поэтому закрытие этого пограничного пункта не окажет существенного влияния на деятельность, грузопоток и финансовое положение предприятия.

Более подробных комментариев о решении России в LDz не предоставили, так как официального разъяснения или уведомления от Российских железных дорог не поступало.

В Министерстве сообщения агентству ЛЕТА заявили, что с учетом небольших объемов грузовых перевозок влияние решения России в связи с закрытием пограничного пункта будет незначительным.