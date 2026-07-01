По информации Reuters, в Россию уже отправлено морским путем не менее 60 тысяч тонн бензина. Этими поставками российские власти пытаются смягчить топливный кризис, возникший из-за ударов ВСУ.

По информации Reuters, российские власти в попытке смягчить топливный кризис внутри страны начали закупать бензин в Индии. Из этой страны в РФ уже отправили морским путем не менее 60 тысяч тонн бензина, пишет агентство в среду, 1 июля, со ссылкой на отраслевой источник. Другой собеседник агентства уточнил, что партии объемом 30-40 тысяч тонн отправлены в Россию на двух танкерах.

По словам третьего собеседника Reuters, в общей сложности Россия планирует импортировать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, в том числе из Беларуси, которая уже поставляет топливо на российский рынок. По подсчетам агентства, в первой половине июня Беларусь почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина в Россию до более чем 70 тысяч тонн в сравнении с первой половиной мая.

Какой именно индийский нефтепереработчик будет поставлять бензин России, пока неизвестно. Reuters также указывает, что летом потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн в день.

РБК о планах России начать масштабный импорт бензина из Индии

Ранее РБК со ссылкой на решение комитета Госдумы сообщило о планах РФ начать масштабный импорт бензина из Индии, чтобы закрыть дефицит топлива в стране. При этом Дума намеревалась поддержать внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают введение субсидий из бюджета нефтяным компаниям, закупающим бензин за рубежом.

По информации издания, величина субсидий для импортного бензина, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет рассчитываться на основе индикативной цены бензина на индийском рынке и затрат на его доставку из портов Индии. Субсидии будут действовать в рамках демпферного механизма, который был запущен 8 лет назад для удержания розничных цен на топливо.

Индия наряду с Китаем и Турцией является крупнейшим покупателем российской нефти. На эти три страны приходится около 98 процентов совокупного экспорта сырой нефти из России. После начала войны РФ против Украины Индия стала абсолютным лидером по морским поставкам российской нефти сорта Urals. В июне 2026 года она получала до 2,66 млн баррелей в день.

Дефицит бензина в РФ и его причины

По данным аналитических агентств, на пятый год полномасштабной войны России против Украины из-за систематических атак ВСУ на российские НПЗ объемы переработки нефти в РФ сократились до минимума за два десятилетия, а выпуск бензина упал на 25 процентов. Как указывает Reuters, нехватка бензина в России сейчас достигает 20 процентов внутреннего потребления.

Власти целого ряда регионов ввели ограничения на продажу топлива, а на заправках в аннексированном Крыму, начиная с 21 июня, прекращена продажа топлива для физических и юридических лиц.

Ранее также стало известно, что РФ просит бензин у Казахстана.