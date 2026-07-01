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Суд в Германии признал законным запрет телеканала Russia Today на немецком языке 0 29

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: экран телевизора с логотипом RT, молоток судьи и флаг Германии.
ФОТО: BB.LV/AI

Административный суд Берлина подтвердил законность запрета на вещание немецкоязычного телеканала Russia Today. Суд пришёл к выводу, что канал работал без необходимой лицензии, а доводы его владельцев не нашли подтверждения.

Административный суд Берлина во вторник оставил в силе запрет на вещание немецкоязычного телеканала российского пропагандистского ресурса Russia Today (RT).

Суд отклонил иск компании RT DE Productions GmbH, которая пыталась оспорить решение медиарегулятора Берлина и Бранденбурга.

Немецкоязычная версия Russia Today начала вещание в 2021 году через нескольких дистрибьюторов и была ориентирована на аудиторию Германии.

Однако компания не получила обязательную для работы в стране лицензию на телевещание. После проверки медиарегулятор возбудил производство по делу о нарушении, а в начале февраля 2022 года запретил трансляцию канала.

В ходе судебного разбирательства представители RT DE не отрицали отсутствие лицензии, однако утверждали, что она якобы не требовалась. По их версии, телеканал производил контент в Германии, а не в России.

Суд не нашёл убедительных доказательств, подтверждающих эти доводы, и признал действия медиарегулятора законными.

Компания RT DE Productions GmbH, основанная в 2014 году, в настоящее время уже не ведёт деятельность и находится в процессе ликвидации.

Решение суда закрепляет правовую позицию немецких властей, которые ещё в 2022 году прекратили вещание RT DE из-за отсутствия лицензии. Оно также подтверждает, что попытка оспорить запрет спустя несколько лет не изменила оценку суда.

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#пропаганда #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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