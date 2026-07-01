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Трамп впервые созывает национальный съезд республиканцев перед выборами в Конгресс 0 55

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении национального съезда Республиканской партии за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс. Главная задача — мобилизовать сторонников и помочь партии сохранить большинство в обеих палатах.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 9 и 10 сентября в Далласе состоится национальный съезд Республиканской партии, посвященный промежуточным выборам в Конгресс.

Для современной американской политики это необычный шаг. Как правило, национальные съезды крупнейших партий проходят только в преддверии президентских выборов, когда официально утверждаются кандидаты и предвыборная программа.

На этот раз цель съезда иная — повысить активность республиканского электората перед голосованием, на котором партия будет бороться за сохранение контроля над Палатой представителей и Сенатом.

Для Трампа исход выборов имеет особое значение. Если демократы смогут вернуть себе большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, они получат возможность блокировать законодательные инициативы Белого дома и активнее контролировать работу администрации, включая проведение парламентских расследований.

Сейчас преимущество республиканцев в Конгрессе остается минимальным. Кроме того, американская политическая практика показывает, что партия президента нередко теряет позиции на промежуточных выборах.

Именно поэтому руководство республиканцев стремится максимально использовать популярность Трампа. Без его имени в избирательных бюллетенях партийные лидеры опасаются снижения явки своих сторонников.

Идею проведения такого съезда Трамп продвигает еще с прошлого года. Теперь она получила практическое воплощение.

Хотя подобные мероприятия давно не проводились, полностью новой эта практика не является. В 1970-х и 1980-х годах национальные съезды перед промежуточными выборами уже организовывала Демократическая партия. В последние годы демократы также обсуждали возвращение к этой модели, однако в итоге отказались от этой идеи.

Съезд в Далласе станет одним из ключевых политических мероприятий республиканцев перед осенней кампанией и покажет, насколько партия рассчитывает на личное влияние Трампа для мобилизации избирателей.

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#выборы #США #Дональд Трамп #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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