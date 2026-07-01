Украинца, подозреваемого в диверсии на "Северных потоках", теперь обвиняют в военном преступлении Это первое обвинение по делу «Северного потока». Федеральная прокуратура обвиняет украинца в военных преступлениях.

Первое обвинение по делу о подрыве "Северных потоков": федеральная прокуратура инкриминирует украинцу не только подрыв конституционного строя, но и военное преступление, сообщают немецкие СМИ.

Украинец Сергей К., как предполагается, сыграл ключевую роль в подрыве газопровода «Северный поток». Уже несколько месяцев он находится в следственном изоляторе. Теперь Федеральная прокуратура Германии ужесточила предъявленные ему обвинения: вместо «диверсии, направленной против конституционного строя» речь идёт о военных преступлениях. Об этом, ссылаясь на внутренние источники, сообщают в частности Spiegel и ARD.

Украинец К. считается одним из предполагаемых организаторов атак на газопроводы из России в сентябре 2022 года. Несколько взрывов на дне Балтийского моря уничтожили три из четырёх ниток газопроводов. Обе магистрали проходят по дну Балтийского моря почти параллельно, от российского Выборга до Любмина под Грайфсвальдом в Германии, и с тех пор серьёзно повреждены.

Тогда Федеральная прокуратура обвиняла украинца в совместной организации взрыва и в диверсии, направленной против конституционного строя. Предполагалось, что он предстанет перед судом в Гамбурге. К. отвергает обвинения.

Новый обвинительный пункт: военное преступление

Теперь, как сообщают различные СМИ, речь идёт и об обвинении в военном преступлении. По данным следственной группы, К. возглавлял диверсионную группу и командовал парусным судном «Andromeda». На нём, как предполагается, украинец и ещё несколько человек вышли к району атак на газопровод.

По информации Spiegel и ARD, генеральный федеральный прокурор теперь исходит из того, что имело место нападение на гражданскую инфраструктуру. В соответствии с нормами международного уголовного права это может квалифицироваться как военное преступление. Это первое обвинение по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Кроме того, ему вменяются организация взрыва и уничтожение сооружений.

Европейский ордер на арест привёл к тому, что летом К. был задержан в Италии, как сообщал Euronews. В тот момент он отдыхал с семьёй на побережье Адриатики и, по-видимому, не ожидал ареста. С тех пор он находится за решёткой в итальянской тюрьме строгого режима.