В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Пензенскую область и Башкортостан. Украинская сторона заявляет об ударе по предприятию российского военно-промышленного комплекса, однако информация о том, какой именно объект стал целью, пока остается противоречивой.

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Пензу. По данным украинских источников, целью удара стало стратегически важное предприятие российского военно-промышленного комплекса. Одновременно сообщается о повторной атаке на Уфимский нефтеперерабатывающий завод.

Первые сообщения украинского Telegram-канала Exilenova+ со ссылкой на местных жителей указывали, что беспилотники атаковали подшипниковый завод. В сети появились видеозаписи пожара.

Позже канал сообщил, что целью мог быть завод радиоэлектронной аппаратуры «Маяк», который выпускает системы связи для российской армии.

Впоследствии, основываясь на данных геолокации, Exilenova+ уточнил, что удар, вероятнее всего, пришелся по Научно-исследовательскому институту физических измерений. Предприятие разрабатывает измерительные системы для авиационной техники, а его продукция также используется при производстве баллистических и крылатых ракет. Институт входит в структуру государственной корпорации «Роскосмос» и находится под американскими санкциями.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил атаку, заявив, что украинские силы поразили стратегически важное предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, выпускающее компоненты для ракетного вооружения.

По словам Зеленского, объект расположен примерно в 600 километрах от линии фронта.

Российские власти подтвердили факт атаки беспилотников, однако представили иную версию последствий. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередачи и недостроенное здание. По его словам, пострадавших нет.

Кроме того, Зеленский сообщил о повторном ударе по Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному примерно в 1300 километрах от линии боевых действий.

Информация о том, какой именно объект был поражен в Пензе, пока не получила независимого подтверждения. Украинские источники и российские власти расходятся в оценке последствий атаки, а официальные данные о возможном ущербе оборонным предприятиям на данный момент отсутствуют.