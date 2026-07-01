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В Пакистане при обрушении крыши школы погибли 14 детей, владельца задержала полиция 0 39

В мире
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Пакистана
ФОТО: Unsplash

Трагедия произошла в пакистанском Лахоре, где во время занятий обрушилась крыша строящейся вечерней школы. Погибли не менее 14 детей, еще восемь получили травмы. Полиция уже задержала владельца учебного заведения.

По данным полиции и спасательных служб, обрушение произошло во вторник в частной вечерней школе, расположенной в городе Лахор на востоке Пакистана.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 школьников. Еще восемь детей были госпитализированы с различными травмами.

После обрушения спасатели продолжили разбирать завалы, поскольку существовали опасения, что под ними могли остаться люди.

Как сообщил представитель полиции Фейсал Камран, следствие считает предварительной причиной трагедии некачественные строительные работы. По его словам, школа располагалась в старом здании, а обрушилась крыша недостроенного второго этажа.

В связи с произошедшим полиция задержала владельца частной вечерней школы и еще одного человека. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Подобные трагедии в Пакистане происходят регулярно. Одной из основных причин специалисты называют несоблюдение строительных норм, использование некачественных материалов и экономию на требованиях безопасности.

Для многих семей, особенно в провинции Пенджаб, вечерние частные школы остаются важной частью системы образования. Именно поэтому подобные происшествия вызывают широкий общественный резонанс и вновь поднимают вопрос о контроле за безопасностью учебных заведений.

Расследование продолжается, а спасательные службы завершают работу на месте трагедии.

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#полиция #школа #трагедия #безопасность #Пакистан
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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