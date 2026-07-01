Следствие в Монако полагает, что за покушением на Вадима Ермолаева может стоять СБУ, пишет Le Figaro. По данным издания, взрыв скорее был "предупреждением" для украинского бизнесмена, а не попыткой убийства.

Следственные органы Монако, расследующие покушение на украинского мультимиллионера Вадима Ермолаева, рассматривают версию причастности к нему Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 30 июня, пишет французская газета Le Figaroсо ссылкой на несколько информированных источников.

По информации издания, это нападение было, по-видимому, скорее "предупреждением", чем преднамеренной попыткой убийства.

Подозреваемый мог бежать в Италию

Le Figaro также указывает, что подозреваемый в организации взрыва сначала скрылся в соседнем с Монако французском городе Босолей, а затем мог бежать в Италию. Его поиски продолжаются.

В результате мощного взрыва, прогремевшего в холле жилого дома в Монако вечером 29 июня, по данным местных властей, пострадали и госпитализированы три человека, входившие в тот момент в здание, - мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Их имена официально не называются, однако СМИ сообщили, что речь идет о днепровском бизнесмене-застройщике Вадиме Ермолаеве, его жене и сыне. Позднее в СМИ появилась информация, что в ходе инцидента была ранена не супруга Ермолаева, а другая женщина.

МИД Украины выясняет личности пострадавших при взрыве в Монако

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает связь с властями Монако, на месте происшествия находятся украинские дипломаты. "В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших лиц и уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", - рассказали в ведомстве.

Полиция Монако не квалифицирует произошедшее как теракт. На данном этапе дело расследуется по статьям о покушении на убийство и о размещении взрывчатых веществ или устройств в местах общего пользования.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - один из крупнейших застройщиков Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф", которая занимается бизнесом в сфере недвижимости, сельского хозяйства, производства стройматериалов, сварочных технологий, добычи полезных ископаемых, логистики.

По версии журнала "Корреспондент", в 2012 году его состояние составляло 265 миллионов долларов. Позднее бизнесмен отказался от украинского гражданства, получив паспорт Кипра. В 2023 году Украина ввела против Вадима Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет. По данным СБУ, основанием для этого стал алкогольный бизнес Ермолаева в аннексированном Крыму, где компании платят налоги в бюджет РФ.