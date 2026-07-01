В Венесуэле случилось настоящее чудо: спустя шесть дней после разрушительных землетрясений живым из-под обломков здания извлекли 3-летнего Клиебера Морана. Спасательную операцию в штате Ла-Гуайра провела группа гражданской обороны Иордании, сообщило ВВС.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала спасение ребенка "источником надежды для нашего народа".

Мальчику оказали первую помощь и доставили в больницу в Каракасе. По данным иорданской гражданской обороны, его жизненные показатели были стабильными.

Ребенка нашли после первых 72 часов, которые считаются наиболее важными для поиска выживших под завалами. Спасательные группы продолжают разбирать разрушенные здания в Ла-Гуайре - одном из наиболее пострадавших районов страны.

Напомним, в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли по меньшей мере 1943 человека, более 10 тысяч получили травмы. Десятки тысяч жителей числятся пропавшими без вести. По предварительной оценке спутниковых данных NASA, повреждены или разрушены 58 870 зданий.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о нехватке продовольствия и временного жилья. В Ла-Гуайре нарушена работа основных служб и почти отсутствует связь.

"Напряженность в общинах растет, поскольку доступ к помощи остается ограниченным", — говорится в заявлении организации.

Для оказания помощи 30 тысячам пострадавших в течение шести месяцев УВКБ ООН запросило первоначальное финансирование в размере 15 млн долларов.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что медицинские службы работают с предельной нагрузкой. Из-за низкого уровня вакцинации увеличился риск вспышек кори, дифтерии и других инфекций.

30 июня в Венесуэлу доставили 47 тонн гуманитарных грузов, включая комплекты для оказания неотложной медицинской помощи, безопасного проведения родов, ухода за новорожденными и профилактики заболеваний.

По словам председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, спасение ребенка дает надежду найти под завалами других выживших. Поисковые работы ведут местные и международные группы с использованием специальной техники и обученных собак.