Генпрокурор ФРГ Йенс Роммель предъявил украинцу Сергею К. обвинения в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил телеканал ARD. Мужчину обвиняют в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно международному праву, является военным преступлением, а также в совершении взрыва при помощи взрывчатого вещества и разрушении инженерного сооружения.

По данным следствия, Сергей К. руководил группой диверсантов, а также командовал на борту парусной яхты Andromeda, которая, по мнению немецких властей, использовалась для доставки взрывчатки к месту подрыва трубопроводов в 2022 году. На борту этой яхты следователи из Федерального ведомства по уголовным делам и Федеральной полиции обнаружили следы смеси используемых военными взрывчатых веществ гексоген и октоген.

По делу о подрыве "Северных потоков" проходили в общей сложности семь подозреваемых. Один из них за время следствия погиб на войне в Украине. Сергей К. был задержан летом 2025 года во время отпуска в Италии. Сейчас он находится в камере предварительного заключения в Гамбурге.

По сведениям ARD, собранные следствием против украинца, являются "очень вескими". Судя по всему, мужчина звонил своим родственникам из камеры предварительного заключения в Италии и в ходе разговора рассказал о своей причастности к подрывам. Как отмечает Tagesschau со ссылкой на источники в спецслужбах, в мобильном телефоне украинца также были найдены улики против него, - пишет Deutsche Welle.

По данным Федеральной судебной палаты Германии (BGH), Сергей К. служил в элитном подразделении ВСУ и имел ранг офицера. В заключении BGH от декабря 2025 года говорится также, что диверсия на "Северных потоках" была с высокой долей вероятности проведена "по заказу иностранного государства" в рамках операции спецслужб. Судя по этому документу, ответственность за эти операции несут государственные ведомства в Киеве.